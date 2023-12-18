Мужчина погиб при падении сосулек с крыши в Петербурге
Обложка © Telegram / "Mash на Мойке"
В Петербурге мужчина погиб из-за упавших с крыши сосулек и снега. Его тело нашли на ступеньках продуктового магазина на пересечении Мечникова и Замшиной. Скорая смогла только констатировать смерть. Как сообщил Mash на Мойке, мужчине было около 30 лет.
Фото © Telegram / "Mash на Мойке"
Согласно сведениям журналистов, погибший лежал лицом в снег, а на ногах не было обуви. В администрации района рассказали, что лёд с крыши счищали последний раз 16 декабря. По их словам, груда снега, убившая мужчину, упала с покатой крыши лоджии седьмого этажа. Проводится проверка, следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
А ранее Лайф сообщал, что семилетний ребёнок погиб в результате падения снега с крыши частного дома в Калужской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Глава региона Владислав Шапша сообщил, что трагедия произошла из-за обрушившегося снега с крыши одноэтажного дома на несколько квартир в Кондрове.