Семилетнего мальчика убило упавшим с крыши снегом в Калужской области

Семилетний ребёнок погиб в результате падения снега с крыши частного дома в Калужской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В результате схода снега с крыши одноэтажного жилого дома в Дзержинском районе погиб 7-летний ребёнок", — говорится в сообщении.

Глава региона Владислав Шапша сообщил, что трагедия произошла из-за обрушившегося снега с крыши одноэтажного дома на несколько квартир в Кондрове. По его словам, снег завалил гуляющего во дворе мальчика. Он уточнил, что скорая помощь прибыла на место через 14 минут, но ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью.