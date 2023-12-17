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17 декабря, 16:05

Семилетнего мальчика убило упавшим с крыши снегом в Калужской области

В Калужской области из-за падения снега с крыши дома погиб 7-летний ребёнок

<p>Место гибели ребёнка в Кондрове. Фото © t.me / <a href="https://t.me/Shapsha_VV/10258" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владислав Шапша</a></p>

Место гибели ребёнка в Кондрове. Фото © t.me / Владислав Шапша

Семилетний ребёнок погиб в результате падения снега с крыши частного дома в Калужской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В результате схода снега с крыши одноэтажного жилого дома в Дзержинском районе погиб 7-летний ребёнок", — говорится в сообщении.

Глава региона Владислав Шапша сообщил, что трагедия произошла из-за обрушившегося снега с крыши одноэтажного дома на несколько квартир в Кондрове. По его словам, снег завалил гуляющего во дворе мальчика. Он уточнил, что скорая помощь прибыла на место через 14 минут, но ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Семеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Калужской области

Семеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Калужской области

А ранее Лайф рассказывал, что житель Воронежа скончался, откапывая застрявшую в снегу машину. Мужчине стало плохо на фоне физических нагрузок, и он упал замертво рядом с собственным автомобилем.

Александра Мышляева
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