Семеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Калужской области

Дети пострадали в результате ДТП с автомобилем "Рено" и автобусом в районе деревни Уваровское Боровского района Калужской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ. Водитель легкового авто погиб.

"Водитель автомобиля "Рено" допустил столкно­вение с автобусом, который следовал из города Калуги в Боровский район. В результате столкновения автобус съехал в кюве­т. По предварительным данным, в результате ДТП водитель автомаш­ины "Рено" погиб", — говорится в опубликованном сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Правительства Калужской области, автобус был экскурсионным. Пострадали семеро несовершеннолетних и один взрослый. Областная прокуратура отчиталась о начатой проверке.

Место ДТП с участием автобуса в Калужской области. Фото © Telegram / "Прокуратура Калужской области"