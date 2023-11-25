Семеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Калужской области
Дети пострадали в результате ДТП с автомобилем "Рено" и автобусом в районе деревни Уваровское Боровского района Калужской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ. Водитель легкового авто погиб.
"Водитель автомобиля "Рено" допустил столкновение с автобусом, который следовал из города Калуги в Боровский район. В результате столкновения автобус съехал в кювет. По предварительным данным, в результате ДТП водитель автомашины "Рено" погиб", — говорится в опубликованном сообщении.
Как уточнили в пресс-службе Правительства Калужской области, автобус был экскурсионным. Пострадали семеро несовершеннолетних и один взрослый. Областная прокуратура отчиталась о начатой проверке.
Место ДТП с участием автобуса в Калужской области. Фото © Telegram / "Прокуратура Калужской области"
Место ДТП с участием автобуса в Калужской области. Фото © Telegram / "Прокуратура Калужской области"
А в Сегежском районе Карелии произошло ДТП с участием фуры и двух микроавтобусов. В результате аварии четыре человека погибли, ещё двое госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Telegram / "Прокуратура Калужской области"