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25 ноября, 08:32

Семеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Калужской области

Дети пострадали в результате ДТП с автомобилем "Рено" и автобусом в районе деревни Уваровское Боровского района Калужской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ. Водитель легкового авто погиб.

"Водитель автомобиля "Рено" допустил столкно­вение с автобусом, который следовал из города Калуги в Боровский район. В результате столкновения автобус съехал в кюве­т. По предварительным данным, в результате ДТП водитель автомаш­ины "Рено" погиб", — говорится в опубликованном сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Правительства Калужской области, автобус был экскурсионным. Пострадали семеро несовершеннолетних и один взрослый. Областная прокуратура отчиталась о начатой проверке.

Место ДТП с участием автобуса в Калужской области. Фото © Telegram / "Прокуратура Калужской области"

Место ДТП с участием автобуса в Калужской области. Фото © Telegram / "Прокуратура Калужской области"

Место ДТП с участием автобуса в Калужской области. Фото © Telegram / "Прокуратура Калужской области"

Место ДТП с участием автобуса в Калужской области. Фото © Telegram / "Прокуратура Калужской области"

На Кубани из-за вылетевшей на дорогу коровы в ДТП погибли два человека

На Кубани из-за вылетевшей на дорогу коровы в ДТП погибли два человека

А в Сегежском районе Карелии произошло ДТП с участием фуры и двух микроавтобусов. В результате аварии четыре человека погибли, ещё двое госпитализированы в тяжёлом состоянии.

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Telegram / "Прокуратура Калужской области"

Матвей Константинов
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