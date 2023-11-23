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23 ноября, 20:22

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и двумя микроавтобусами в Карелии

В Сегежском районе Карелии в четверг, 23 ноября, на трассе "Кола" произошло ДТП с участием фуры и двух микроавтобусов, погибло четыре человека. Об этом сообщило МВД республики.

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусами в Карелии. Видео © Telegram / Полиция Карелии

"...Около 15:40 в сорока километрах от города Сегежа столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса. В результате столкновения четыре человека погибли, двое в тяжёлом состоянии доставлены в Сегежскую ЦРБ", — написала в телеграм-канале пресс-служба ведомства, добавив, что причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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А ранее сообщалось, что в автомобильной аварии, спеша на репетицию, погиб актёр Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров. Ему было 27 лет.

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Кадр из видео Telegram / Полиция Карелии

Лариса Сафронова
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