Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и двумя микроавтобусами в Карелии

В Сегежском районе Карелии в четверг, 23 ноября, на трассе "Кола" произошло ДТП с участием фуры и двух микроавтобусов, погибло четыре человека. Об этом сообщило МВД республики.

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусами в Карелии. Видео © Telegram / Полиция Карелии

"...Около 15:40 в сорока километрах от города Сегежа столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса. В результате столкновения четыре человека погибли, двое в тяжёлом состоянии доставлены в Сегежскую ЦРБ", — написала в телеграм-канале пресс-служба ведомства, добавив, что причины и обстоятельства аварии устанавливаются.