Регион

Уведомления отключены

20 ноября, 22:28

На Кубани из-за вылетевшей на дорогу коровы в ДТП погибли два человека

МВД: Два человека погибли в тройном ДТП на Кубани из-за вышедшей на дорогу коровы

<p>Последствия ДТП с коровой в Краснодарском крае. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mvd_23/4184" target="_blank" rel="noopener noreferrer">23 МВД</a></p>

Последствия ДТП с коровой в Краснодарском крае. Обложка © t.me / 23 МВД

Вылетевшая на дорогу корова стала причиной массового ДТП в Краснодарском крае. Как передаёт краевое полицейское управление в телеграм-канале, в результате тройной аварии погибло два человека.

Последствия ДТП с коровой в Краснодарском крае. Фото © t.me / 23 МВД

Последствия ДТП с коровой в Краснодарском крае. Фото © t.me / 23 МВД

По данным полиции, ДТП случилось вечером 20 ноября в районе хутора Центральный, расположенного в Мостовом районе. Водитель автомобиля "Мерседес" врезался во внезапно вышедшую на проезжую часть корову и от удара выскочил на встречку. Там в иномарку влетела машина скорой помощи, а затем "немца" отбросило на стоявшую на обочине отечественную "Ладу".

"На месте происшествия погибли 28-летние водитель и пассажир немецкого авто. Ещё один пассажир иномарки и пассажир "Лады" госпитализированы. В автомобиле скорой медицинской помощи пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Прежде всего полицейским придётся выяснить, кому принадлежало животное, ставшее причиной трагического события.

До двух выросло число погибших в ДТП с маршруткой и "газелью" под Новосибирском

До двух выросло число погибших в ДТП с маршруткой и "газелью" под Новосибирском

Ранее Лайф писал, что в Николаевском районе Ульяновской области произошло столкновение "Лады" с КамАЗом, в результате погибло три человека, включая несовершеннолетнюю девочку.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • МВД РФ
  • ДТП
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров