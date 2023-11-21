На Кубани из-за вылетевшей на дорогу коровы в ДТП погибли два человека

Вылетевшая на дорогу корова стала причиной массового ДТП в Краснодарском крае. Как передаёт краевое полицейское управление в телеграм-канале, в результате тройной аварии погибло два человека.

Последствия ДТП с коровой в Краснодарском крае. Фото © t.me / 23 МВД

По данным полиции, ДТП случилось вечером 20 ноября в районе хутора Центральный, расположенного в Мостовом районе. Водитель автомобиля "Мерседес" врезался во внезапно вышедшую на проезжую часть корову и от удара выскочил на встречку. Там в иномарку влетела машина скорой помощи, а затем "немца" отбросило на стоявшую на обочине отечественную "Ладу".

"На месте происшествия погибли 28-летние водитель и пассажир немецкого авто. Ещё один пассажир иномарки и пассажир "Лады" госпитализированы. В автомобиле скорой медицинской помощи пострадавших нет", — говорится в сообщении.