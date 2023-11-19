До двух выросло число погибших в ДТП с маршруткой и "газелью" под Новосибирском 19 ноября, 15:40 Под Новосибирском микроавтобус врезался в "газель". Обложка © T.me / "МВД Медиа"

В Новосибирской области увеличилось до двух количество скончавшихся в результате столкновения маршрутки с вылетевшей на встречку "газелью". Об этом рассказали в областной госавтоинспекции.

"В результате ДТП водитель "газели" скончался в медицинском учреждении, пассажир автомобиля Peugeot скончался на месте", — уточнил начальник отделения ГИБДД муниципального отдела МВД России "Искитимский" Олег Носулин.

Областной СК начал проверку по факту гибели людей в результате столкновения машин. Ведомство также утверждает, что госпитализированы были только четыре человека, в том числе оба водителя. Хотя ранее Минздрав области сообщал о 14 пострадавших, семь из которых были доставлены в больницу.

Напомним, сегодня в Искитимском районе Новосибирской области "газель" выехала на встречную полосу и врезалась в маршрутку Peugeot Boxer, в салоне которой было 17 человек. Один пассажир погиб на месте. В областном Минздраве рассказали о 14 пострадавших в результате ДТП.

Авторы Татьяна Миссуми