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До двух выросло число погибших в ДТП с маршруткой и "газелью" под Новосибирском

19 ноября, 15:40
<p>Под Новосибирском микроавтобус врезался в "газель". Обложка © T.me / <a href="https://t.me/mediamvd/24573" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД Медиа"</a></p>

Под Новосибирском микроавтобус врезался в "газель". Обложка © T.me / "МВД Медиа"

В Новосибирской области увеличилось до двух количество скончавшихся в результате столкновения маршрутки с вылетевшей на встречку "газелью". Об этом рассказали в областной госавтоинспекции.

"В результате ДТП водитель "газели" скончался в медицинском учреждении, пассажир автомобиля Peugeot скончался на месте", — уточнил начальник отделения ГИБДД муниципального отдела МВД России "Искитимский" Олег Носулин.

Областной СК начал проверку по факту гибели людей в результате столкновения машин. Ведомство также утверждает, что госпитализированы были только четыре человека, в том числе оба водителя. Хотя ранее Минздрав области сообщал о 14 пострадавших, семь из которых были доставлены в больницу.

Под Новгородом водитель фуры погиб, влетев во встречный грузовик

Под Новгородом водитель фуры погиб, влетев во встречный грузовик

Напомним, сегодня в Искитимском районе Новосибирской области "газель" выехала на встречную полосу и врезалась в маршрутку Peugeot Boxer, в салоне которой было 17 человек. Один пассажир погиб на месте. В областном Минздраве рассказали о 14 пострадавших в результате ДТП.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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