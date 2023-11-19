Под Новгородом водитель фуры погиб, влетев во встречный грузовик В Новгородской области один человек погиб после столкновения двух грузовиков 19 ноября, 12:57 В Новгородской области столкнулись грузовики. Обложка © t.me / Управление ГИБДД по Новгородской области

В Валдайском районе Новгородской области столкнулись два грузовика, в результате чего один человек погиб, ещё один получил травмы и был доставлен в больницу. Управление ГИБДД по региону публикует кадры с места ДТП.

В Новгородской области столкнулись грузовики. Видео © t.me / Управление ГИБДД по Новгородской области

"19 ноября в 11:35 на 372-м км ФАД М10 "Россия" (Валдайский район) произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и один получил ранения различной степени тяжести", — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, 59-летний водитель машины КамАЗ попытался объехать препятствие, но не справился с управлением на скользкой дороге. Фура перевернулась и врезалась во встречный Shacman. Виновник аварии скончался до приезда медиков.

В Новгородской области столкнулись грузовики. Фото © t.me / Управление ГИБДД по Новгородской области

В Новгородской области столкнулись грузовики. Фото © t.me / Управление ГИБДД по Новгородской области

"Водитель транспортного средства Shacman 1964 года рождения доставлен в 122-ю больницу с телесными повреждениями", — уточнили в ГИБДД.

Ранее Лайф рассказывал о ДТП в Тюменской области, в результате которого едва не погибли отец с детьми. Они ехали в автомобиле Nissan Murano на 305-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень, авто влетело в стоявший на полосе для разворота "мицубиси", который, в свою очередь, столкнулся с "мерседесом". Сам "ниссан" при этом закружило и отбросило сначала на один грузовик, а затем на другой.

Авторы Татьяна Миссуми