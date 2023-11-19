Тюменский подросток взял погонять у брата "Ладу" и устроил массовое ДТП

В Тюменской области 15-летний подросток устроил аварию с тремя автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Последствия ДТП с тремя авто на трассе Курган – Тюмень. Обложка © T.me / ГИБДД Тюменской области

Последствия ДТП с тремя авто на трассе Курган – Тюмень. Обложка © T.me / ГИБДД Тюменской области

Последствия ДТП с тремя авто на трассе Курган – Тюмень. Обложка © T.me / ГИБДД Тюменской области

Последствия ДТП с тремя авто на трассе Курган – Тюмень. Обложка © T.me / ГИБДД Тюменской области

По данным ведомства, всё произошло вчера на федеральной автодороге Курган – Тюмень. На 106-м километре трассы школьник за рулём "Лады" выехал на встречку, где столкнулся с "маздой". Однако на этом череда ДТП не закончилась: за отечественным авто ехала "шкода", за рулём которой находился водитель с семимесячным стажем. Чтобы избежать аварии и не врезаться в авто, он резко вывернул руль в сторону, где его ждала "встреча" с ограждением.

"В аварии пострадал 15-летний пассажир "Лады", старшеклассник сельской школы; подросток получил тяжёлые травмы, он в больнице. "Ладой" управлял 15-летний водитель, одноклассник пострадавшего подростка", — говорится в сообщении ГИБДД.

Он взял авто у брата и хотел погонять, не подозревая, чем всё может закончиться. На машине, кстати, была установлена разная резина: две летние и две зимние, что запрещено Правилами дорожного движения.