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19 ноября, 10:56

Тюменский подросток взял погонять у брата "Ладу" и устроил массовое ДТП

В Тюменской области 15-летний подросток устроил массовое ДТП на авто брата

<p>Последствия ДТП с тремя авто на трассе Курган – Тюмень. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/gibdd72/10409" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГИБДД Тюменской области</a></p>

Последствия ДТП с тремя авто на трассе Курган – Тюмень. Обложка © T.me / ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области 15-летний подросток устроил аварию с тремя автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Последствия ДТП с тремя авто на трассе Курган – Тюмень. Обложка © T.me / ГИБДД Тюменской области

Последствия ДТП с тремя авто на трассе Курган – Тюмень. Обложка © T.me / ГИБДД Тюменской области

Последствия ДТП с тремя авто на трассе Курган – Тюмень. Обложка © T.me / ГИБДД Тюменской области

Последствия ДТП с тремя авто на трассе Курган – Тюмень. Обложка © T.me / ГИБДД Тюменской области

Последствия ДТП с тремя авто на трассе Курган – Тюмень. Обложка © T.me / ГИБДД Тюменской области

Последствия ДТП с тремя авто на трассе Курган – Тюмень. Обложка © T.me / ГИБДД Тюменской области

Последствия ДТП с тремя авто на трассе Курган – Тюмень. Обложка © T.me / ГИБДД Тюменской области

Последствия ДТП с тремя авто на трассе Курган – Тюмень. Обложка © T.me / ГИБДД Тюменской области

По данным ведомства, всё произошло вчера на федеральной автодороге Курган – Тюмень. На 106-м километре трассы школьник за рулём "Лады" выехал на встречку, где столкнулся с "маздой". Однако на этом череда ДТП не закончилась: за отечественным авто ехала "шкода", за рулём которой находился водитель с семимесячным стажем. Чтобы избежать аварии и не врезаться в авто, он резко вывернул руль в сторону, где его ждала "встреча" с ограждением.

"В аварии пострадал 15-летний пассажир "Лады", старшеклассник сельской школы; подросток получил тяжёлые травмы, он в больнице. "Ладой" управлял 15-летний водитель, одноклассник пострадавшего подростка", — говорится в сообщении ГИБДД.

Он взял авто у брата и хотел погонять, не подозревая, чем всё может закончиться. На машине, кстати, была установлена разная резина: две летние и две зимние, что запрещено Правилами дорожного движения.

В Пензе люксовый BMW столкнулся с Lada и влетел в подземный переход, став грудой металла

В Пензе люксовый BMW столкнулся с Lada и влетел в подземный переход, став грудой металла

Ранее Лайф рассказывал о ДТП в Тюменской области, в результате которого едва не погибли отец с детьми. В этот момент они ехали в автомобиле Nissan Murano на 305-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень: авто влетело в стоявший на полосе для разворота "мицубиси", который, в свою очередь, столкнулся с "мерседесом". Сам "ниссан" при этом закружило и отбросило сначала на один грузовик, а затем на другой.

Николь Вербер
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