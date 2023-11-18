В Сибири отец с детьми чудом выжили, когда их авто закрутило на трассе и отбросило под фуры

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Три человека пострадали в результате ДТП с пятью машинами в Тюменской области

18 ноября, 15:06
<p>Под Тюменью столкнулось пять машин. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/gibdd72/10385?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГИБДД Тюменской области</a></p>

Под Тюменью столкнулось пять машин. Обложка © t.me / ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области пять автомобилей столкнулись на автотрассе, пострадало три человека, в том числе двое детей. ГИБДД по региону публикует кадры с места ДТП, где сейчас ограничено дорожное движение.

Под Тюменью столкнулось пять машин. Фото © t.me / ГИБДД Тюменской области

Под Тюменью столкнулось пять машин. Фото © t.me / ГИБДД Тюменской области

Под Тюменью столкнулось пять машин. Фото © t.me / ГИБДД Тюменской области

Под Тюменью столкнулось пять машин. Фото © t.me / ГИБДД Тюменской области

"Авария случилась на 305-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень. Здесь автомобиль "Ниссан-Мурано" въехал в стоящий на полосе для разворота "мицубиси". "Мицубиси" отбросило на "мерседес", уточнили в ведомстве.

А вот "ниссан" продолжило крутить на дороге, в результате чего машина сначала ударилась об один грузовик, а затем — о второй. С травмами в больницу доставлены водитель "ниссана" и его двое детей. Инспекторы выясняют причину столкновения. Предположительно, аварии могла поспособствовать скользкая трасса.

В ДТП с автобусом на Урале погиб человек, ещё десять пострадали

В ДТП с автобусом на Урале погиб человек, ещё десять пострадали

Ранее сообщалось, что гололёд стал причиной массовых аварий в Приморском крае, в которых различные травмы получили 12 человек, ещё один гражданин погиб. Всего в регионе 16 ноября произошло 37 ДТП, почти 70 автомобилей повреждены.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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