В Приморье 66 автомобилей получили повреждения в 37 ДТП из-за гололёда

Гололёд стал причиной массовых аварий в Приморском крае, в которых различные травмы получили 12 человек, ещё один гражданин погиб. Всего в регионе 16 ноября произошло 37 ДТП, почти 70 автомобилей получили механические повреждения.

"Согласно сведениям из региональной базы дорожно-транспортных происшествий, на текущий момент в Приморском крае зарегистрировано 37 автоаварий, в том числе 5 — с пострадавшими, 1 — с погибшим. Травмированы 12 человек. Повреждено 66 транспортных средств", — сообщили в полиции Приморья.

Жителей края призвали соблюдать правила дорожного движения в связи с возможными перепадами температур.