В Приморье 66 автомобилей получили повреждения в 37 ДТП из-за гололёда
МВД: В Приморском крае 16 ноября из-за гололёда произошло 37 ДТП
Гололёд стал причиной массовых аварий в Приморском крае, в которых различные травмы получили 12 человек, ещё один гражданин погиб. Всего в регионе 16 ноября произошло 37 ДТП, почти 70 автомобилей получили механические повреждения.
"Согласно сведениям из региональной базы дорожно-транспортных происшествий, на текущий момент в Приморском крае зарегистрировано 37 автоаварий, в том числе 5 — с пострадавшими, 1 — с погибшим. Травмированы 12 человек. Повреждено 66 транспортных средств", — сообщили в полиции Приморья.
Жителей края призвали соблюдать правила дорожного движения в связи с возможными перепадами температур.
Ранее Лайф рассказывал об одной из аварий, которая 16 ноября произошла в Приморье. Там на трассе грузовик с песком чуть не снёс людей, которые собрались около места ДТП с автобусом, а также зацепил несколько легковушек. Спецтранспорт посыпал песком опасный участок дороги, когда машину занесло на льду. Никто не пострадал.