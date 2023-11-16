В Приморье грузовик отправили обсыпать песком место ДТП с автобусом, но он тоже попал в аварию
В Приморье грузовик с песком чуть не снёс людей около места ДТП с автобусом
На трассе в Приморье, где рано утром произошло ДТП со школьным автобусом, случилась новая авария. В этот раз грузовик с песком чуть не снёс людей, которые собрались около места аварии.
Грузовик с песком зацепил несколько легковушек на трассе около перевернувшегося школьного автобуса в Приморье. Видео © Telegram / dpskontrol_125rus
Телеграм-канал "КП — Дальний Восток" сообщает, что грузовик прибыл на место, чтобы посыпать песок на опасный участок дороги, однако машину занесло на льду. Большегруз успел зацепить пару легковушек. К счастью, люди успели разбежаться и никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что ранним утром в четверг, 16 ноября, в Приморском крае перевернулся автобус с 14 школьниками. В результате ЧП госпитализированы шестеро детей, двое направлены на амбулаторное лечение. Водитель остался жив.
Telegram / dpskontrol_125rus