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16 ноября, 07:04

В Приморье грузовик отправили обсыпать песком место ДТП с автобусом, но он тоже попал в аварию

В Приморье грузовик с песком чуть не снёс людей около места ДТП с автобусом

На трассе в Приморье, где рано утром произошло ДТП со школьным автобусом, случилась новая авария. В этот раз грузовик с песком чуть не снёс людей, которые собрались около места аварии.

Грузовик с песком зацепил несколько легковушек на трассе около перевернувшегося школьного автобуса в Приморье. Видео © Telegram / dpskontrol_125rus

Телеграм-канал "КП — Дальний Восток" сообщает, что грузовик прибыл на место, чтобы посыпать песок на опасный участок дороги, однако машину занесло на льду. Большегруз успел зацепить пару легковушек. К счастью, люди успели разбежаться и никто не пострадал.

Женщина и ребёнок погибли в ДТП со школьным автобусом под Челябинском

Женщина и ребёнок погибли в ДТП со школьным автобусом под Челябинском

Ранее сообщалось, что ранним утром в четверг, 16 ноября, в Приморском крае перевернулся автобус с 14 школьниками. В результате ЧП госпитализированы шестеро детей, двое направлены на амбулаторное лечение. Водитель остался жив.

Обложка ©

Telegram / dpskontrol_125rus

Дарья Нарыкова
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