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16 ноября, 01:15

Автобус со школьниками попал в ДТП в Приморье, есть пострадавшие

Прокуратура: В Приморском крае перевернулся автобус с 14 школьниками

Ранним утром в четверг в Приморском крае случилось ДТП, в результате которого пострадали дети. Как передаёт в своём телеграм-канале краевая прокуратура, авария произошла в Надеждинском районе.

Последствия ДТП в Приморье со школьным автобусом. Видео t.me / Прокуратура Приморского края

Стражи правопорядка сообщили о том, что инцидент случился на четвёртом километре автодороги Хабаровск – Владивосток – Тавричанка. Водитель школьного автобуса, внутри которого на момент ДТП было 14 несовершеннолетних, не справился с управлением и вылетел в кювет.

"Дети-пассажиры направлены в медицинскую организацию для обследования. Водитель не пострадал", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на место происшествия незамедлительно прибыл прокурор района Алексей Малышев. Также известно, что транспортное средство курсировало по маршруту Вольно-Надеждинское – Ключевой – пос. Рыбачий – школа № 1.

В результате происшествия госпитализированы шестеро детей, двое направлены на амбулаторное лечение, сообщает РБК со ссылкой на региональное управление Минздрава.

Трое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП со школьным автобусом в Башкирии

Трое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП со школьным автобусом в Башкирии

Ранее Лайф писал, что смертельное ДТП с участием школьного автобуса и легковушки произошло 6 ноября в Челябинской области. Тогда в результате аварии погибли женщина и ребёнок.

Обложка ©

t.me / Прокуратура Приморского края

Алексей Соловьёв
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