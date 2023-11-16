Автобус со школьниками попал в ДТП в Приморье, есть пострадавшие
Прокуратура: В Приморском крае перевернулся автобус с 14 школьниками
Ранним утром в четверг в Приморском крае случилось ДТП, в результате которого пострадали дети. Как передаёт в своём телеграм-канале краевая прокуратура, авария произошла в Надеждинском районе.
Последствия ДТП в Приморье со школьным автобусом. Видео t.me / Прокуратура Приморского края
Стражи правопорядка сообщили о том, что инцидент случился на четвёртом километре автодороги Хабаровск – Владивосток – Тавричанка. Водитель школьного автобуса, внутри которого на момент ДТП было 14 несовершеннолетних, не справился с управлением и вылетел в кювет.
"Дети-пассажиры направлены в медицинскую организацию для обследования. Водитель не пострадал", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что на место происшествия незамедлительно прибыл прокурор района Алексей Малышев. Также известно, что транспортное средство курсировало по маршруту Вольно-Надеждинское – Ключевой – пос. Рыбачий – школа № 1.
В результате происшествия госпитализированы шестеро детей, двое направлены на амбулаторное лечение, сообщает РБК со ссылкой на региональное управление Минздрава.
Ранее Лайф писал, что смертельное ДТП с участием школьного автобуса и легковушки произошло 6 ноября в Челябинской области. Тогда в результате аварии погибли женщина и ребёнок.
t.me / Прокуратура Приморского края