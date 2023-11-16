В ДТП с автобусом на Урале погиб человек, ещё десять пострадали

В Свердловской области, на 66-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск, произошла серьёзная авария. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры. В результате ДТП погиб минимум один человек.

Известно, что столкнулись рейсовый автобус, ехавший по 105-му маршруту из посёлка Костоусово в посёлок Озёрный, и автомобиль Lada Largus. По данным правоохранителей, водитель микроавтобуса "Газель Next" не предоставил преимущество легковушке. В результате аварии погиб человек, ещё 10 человек получили различные травмы.

"Между посёлком Озёрный и деревней Костоусово в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса пострадало 11 человек. Один взрослый свердловчанин погиб на месте, шесть пострадавших доставлены в Режевскую ЦРБ, из них два в тяжёлом состоянии находятся в реанимации, четверо — в хирургическом отделении", — сообщили в Минздраве региона.

Ещё четыре человека отказались от госпитализации, добавили в ведомстве.