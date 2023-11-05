Авария на трассе во Владимирской области унесла жизни пятерых человек

Пять человек погибли в результате аварии на трассе во Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

Всё произошло примерно в 19:30 на 48-м километре автодороги Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, когда водитель легкового авто выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Пять человек, находившихся в легковушке, погибли. Их личности устанавливаются.

"На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Информация уточняется", — пояснили в пресс-службе.