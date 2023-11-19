В Пензе люксовый BMW столкнулся с Lada и влетел в подземный переход, став грудой металла

В Пензе разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого люксовый BMW влетел в подземный переход и превратился в груду металла. Как сообщили в пресс-службе областного главка ГИБДД, всё произошло на проспекте Победы.

То, что осталось от BMW после ДТП в Пензе. Видео © Telegram / "Просто Пенза"

"Произошло столкновение автомобиля Lada XRay <...> и автомобиля BMW 520... После столкновения автомобиль BMW совершил наезд на препятствие с последующим съездом с дороги в подземный пешеходный переход", — говорится в опубликованном сообщении.

В результате аварии водитель иномарки пострадал и был госпитализирован. Проводится проверка. На опубликованных в Сети фото и видео — то, что осталось от седана. Видно, что машина превратилась в груду металла, а её бампер, предположительно, оторвало ещё до "залёта" в переход.