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19 ноября, 08:19

В Пензе люксовый BMW столкнулся с Lada и влетел в подземный переход, став грудой металла

В Пензе BMW влетел в подземный пешеходный переход

<p>То, что осталось от BMW после ДТП в Пензе. Обложка © <a href="https://t.me/prosto_penza_58/8612" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Просто Пенза"</p>

То, что осталось от BMW после ДТП в Пензе. Обложка © Telegram / "Просто Пенза"

В Пензе разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого люксовый BMW влетел в подземный переход и превратился в груду металла. Как сообщили в пресс-службе областного главка ГИБДД, всё произошло на проспекте Победы.

То, что осталось от BMW после ДТП в Пензе. Видео © Telegram / "Просто Пенза"

"Произошло столкновение автомобиля Lada XRay <...> и автомобиля BMW 520... После столкновения автомобиль BMW совершил наезд на препятствие с последующим съездом с дороги в подземный пешеходный переход", — говорится в опубликованном сообщении.

В результате аварии водитель иномарки пострадал и был госпитализирован. Проводится проверка. На опубликованных в Сети фото и видео — то, что осталось от седана. Видно, что машина превратилась в груду металла, а её бампер, предположительно, оторвало ещё до "залёта" в переход.

То, что осталось от BMW после ДТП в Пензе. Фото © Telegram / "Просто Пенза"

То, что осталось от BMW после ДТП в Пензе. Фото © Telegram / "Просто Пенза"

В Сибири отец с детьми чудом выжили, когда их авто закрутило на трассе и отбросило под фуры

В Сибири отец с детьми чудом выжили, когда их авто закрутило на трассе и отбросило под фуры

А в Калининграде водитель BMW на полной скорости влетел в полную людей остановку общественного транспорта. В результате аварии погибла семилетняя девочка. По предварительным данным, в момент наезда виновнику могло стать плохо. В МВД показали жуткое видео момента столкновения.

Матвей Константинов
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