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17 ноября, 16:15

В МВД показали страшное видео наезда на остановку в Калининграде, унёсшего жизнь ребёнка

МВД: Водитель BMW мог сбить остановку в Калининграде из-за плохого самочувствия

Причиной наезда внедорожника BMW на остановку общественного транспорта в Калининграде могло стать ухудшения самочувствия водителя, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. Там также подтвердили гибель семилетней девочки в результате аварии.

В МВД показали страшные кадры наезда на остановку в Калининграде, унёсшего жизнь маленькой девочки. Видео © Telegram / "МВД 39"

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибла девочка семи лет. Пострадали трое взрослых. Им оказывают необходимую помощь медики... По предварительной версии, причиной ДТП могло стать резкое ухудшение состояния здоровья водителя", — говорится в сообщении.

На опубликованном ведомством видео — момент страшного ДТП. Там зафиксировано, что премиальный внедорожник несётся в сторону тротуара и влетает в остановку.

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Напомним, сегодня внедорожник BMW влетел в остановку общественного транспорта в Калининграде. Жуткое ДТП произошло на пересечении улиц Киевской и Инженерной. На месте работают экстренные службы.

Обложка ©

Telegram / "МВД 39"

Матвей Константинов
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