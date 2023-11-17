В МВД показали страшное видео наезда на остановку в Калининграде, унёсшего жизнь ребёнка

Причиной наезда внедорожника BMW на остановку общественного транспорта в Калининграде могло стать ухудшения самочувствия водителя, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. Там также подтвердили гибель семилетней девочки в результате аварии.

В МВД показали страшные кадры наезда на остановку в Калининграде, унёсшего жизнь маленькой девочки. Видео © Telegram / "МВД 39"

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибла девочка семи лет. Пострадали трое взрослых. Им оказывают необходимую помощь медики... По предварительной версии, причиной ДТП могло стать резкое ухудшение состояния здоровья водителя", — говорится в сообщении.

На опубликованном ведомством видео — момент страшного ДТП. Там зафиксировано, что премиальный внедорожник несётся в сторону тротуара и влетает в остановку.