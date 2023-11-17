Ребёнок погиб в результате наезда BMW на остановку в Калининграде
Последствия ДТП в Калининграде. Обложка © Telegram / "ДПС | ДТП | Пробки | 39RUS"
В Калининграде внедорожник BMW влетел в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. Как сообщили в пресс-службе областного главка МВД, страшная авария произошла на пересечении улиц Киевской и Инженерной.
Ребёнок погиб в результате наезда внедорожника BMW на остановку в Калининграде. Видео © Telegram / "Янтарный ДЛБ"
"На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в опубликованном сообщении.
Как пишет телеграм-канал "Янтарный ДЛБ", в результате наезда погибла десятилетняя девочка. Ещё три человека пострадали.
А в Свердловской области столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП погиб один человек, ещё 11 пострадали.