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17 ноября, 14:51

Ребёнок погиб в результате наезда BMW на остановку в Калининграде

<p>Последствия ДТП в Калининграде. Обложка © Telegram / "ДПС | ДТП | Пробки | 39RUS"</p>

Последствия ДТП в Калининграде. Обложка © Telegram / "ДПС | ДТП | Пробки | 39RUS"

В Калининграде внедорожник BMW влетел в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. Как сообщили в пресс-службе областного главка МВД, страшная авария произошла на пересечении улиц Киевской и Инженерной.

Ребёнок погиб в результате наезда внедорожника BMW на остановку в Калининграде. Видео © Telegram / "Янтарный ДЛБ"

"На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в опубликованном сообщении.

Как пишет телеграм-канал "Янтарный ДЛБ", в результате наезда погибла десятилетняя девочка. Ещё три человека пострадали.

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Авария на трассе во Владимирской области унесла жизни пятерых человек

А в Свердловской области столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП погиб один человек, ещё 11 пострадали.

Матвей Константинов
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