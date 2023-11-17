Ребёнок погиб в результате наезда BMW на остановку в Калининграде

В Калининграде внедорожник BMW влетел в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. Как сообщили в пресс-службе областного главка МВД, страшная авария произошла на пересечении улиц Киевской и Инженерной.

Ребёнок погиб в результате наезда внедорожника BMW на остановку в Калининграде. Видео © Telegram / "Янтарный ДЛБ"

"На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в опубликованном сообщении.

Как пишет телеграм-канал "Янтарный ДЛБ", в результате наезда погибла десятилетняя девочка. Ещё три человека пострадали.