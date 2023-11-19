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В Сибири 14 пассажиров маршрутки пострадали, один погиб из-за лихого манёвра встречной "газели"

Под Новосибирском столкнулись "газель" и Peugeot, 1 человек умер и 14 пострадали

19 ноября, 13:35
<p>Под Новосибирском микроавтобус врезался в "газель". Обложка © T.me / <a href="https://t.me/mediamvd/24573" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД Медиа"</a></p>

Под Новосибирском микроавтобус врезался в "газель". Обложка © T.me / "МВД Медиа"

В Новосибирской области микроавтобус Peugeot Boxer столкнулся с "газелью", которая выехала на встречку, в результате аварии один человек погиб и 14 получили травмы разной степени тяжести. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Под Новосибирском микроавтобус врезался в "газель". Фото © T.me / "МВД Медиа"

Под Новосибирском микроавтобус врезался в "газель". Фото © T.me / "МВД Медиа"

Авария произошла в Искитимском районе на автодороге Р256. "Газель" выскочила на встречную полосу, намереваясь совершить обгон, но влетела прямо в маршрутку Peugeot Boxer, в салоне которой находилось 17 человек. Один из пассажиров погиб на месте.

"Уточнённая информация по ДТП в Искитимском районе с пассажирским микроавтобусом. Один человек погиб, 14 травмированы", — рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

Там добавили, что семеро пострадавших были доставлены в больницу, из них один человек попал в реанимацию в очень тяжёлом состоянии. Остальные пассажиры Peugeot отделались лёгкими травмами.

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Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате ДТП с двумя отечественными легковыми автомобилями у села Николаевка Советского района Крыма. Одна из машин выехала на встречку, что и стало причиной лобового столкновения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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