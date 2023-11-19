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19 ноября, 12:52

Четыре человека погибли в ДТП с двумя легковушками в Крыму

Четыре человека погибли в результате ДТП с двумя отечественными легковыми автомобилями у села Николаевка Советского района Крыма, сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.

  • Место ДТП с двумя легковушками в Крыму. Фото © Telegram / "МВД Крым"
    Место ДТП с двумя легковушками в Крыму. Фото © Telegram / "МВД Крым"
  • Место ДТП с двумя легковушками в Крыму. Фото © Telegram / "МВД Крым"
    Место ДТП с двумя легковушками в Крыму. Фото © Telegram / "МВД Крым"
  • Место ДТП с двумя легковушками в Крыму. Фото © Telegram / "МВД Крым"
    Место ДТП с двумя легковушками в Крыму. Фото © Telegram / "МВД Крым"
  • Место ДТП с двумя легковушками в Крыму. Фото © Telegram / "МВД Крым"
    Место ДТП с двумя легковушками в Крыму. Фото © Telegram / "МВД Крым"
  • Место ДТП с двумя легковушками в Крыму. Фото © Telegram / "МВД Крым"
    Место ДТП с двумя легковушками в Крыму. Фото © Telegram / "МВД Крым"

Место ДТП с двумя легковушками в Крыму. Фото © Telegram / "МВД Крым"

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"Водитель автомобиля "Лада-Калина", двигаясь в направлении города Джанкоя, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с ВАЗ-2104. В результате ДТП оба водителя автомобилей и пассажир ВАЗ-2104 погибли на месте, ещё один пассажир автомобиля "Лада-Калина" скончался в карете скорой помощи", — говорится в опубликованном сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.

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А в Пензе BMW столкнулся с "Ладой", после чего вылетел на тротуар и влетел в подземный переход. Водитель иномарки пострадал и был госпитализирован. Проводится проверка.

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Telegram / "МВД Крым"

Матвей Константинов
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