Четыре человека погибли в ДТП с двумя легковушками в Крыму

Четыре человека погибли в результате ДТП с двумя отечественными легковыми автомобилями у села Николаевка Советского района Крыма, сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.











"Водитель автомобиля "Лада-Калина", двигаясь в направлении города Джанкоя, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с ВАЗ-2104. В результате ДТП оба водителя автомобилей и пассажир ВАЗ-2104 погибли на месте, ещё один пассажир автомобиля "Лада-Калина" скончался в карете скорой помощи", — говорится в опубликованном сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.