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19 ноября, 18:00

Три человека, включая ребёнка, погибли в страшном ДТП с "Ладой" и КамАЗом под Ульяновском

В ДТП в Ульяновской области погибло три человека, в том числе девочка

В Николаевском районе Ульяновской области произошло столкновение "Лады" с КамАЗом, в результате погибло три человека, включая несовершеннолетнюю девочку. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего в Николаевском районе, в котором погибло три человека. По предварительной информации, около 18:30 (17:30 мск) на федеральной трассе М5 "Урал" у посёлка Нагорный Николаевского района водитель автомобиля "Лада-Гранта" (мужчина 1983 г.р.) совершил столкновение с движущимся в попутном направлении КамАЗом", сообщили в ведомстве.

Водитель легкового автомобиля погиб в столкновении. Находившиеся с ним в салоне женщина 1987 г.р. и девочка 2010 г.р., к несчастью, тоже не выжили.

До двух выросло число погибших в ДТП с маршруткой и "газелью" под Новосибирском

До двух выросло число погибших в ДТП с маршруткой и "газелью" под Новосибирском

Ранее Лайф сообщал о том, что в Тюменской области 15-летний подросток устроил аварию с тремя автомобилями. Всё произошло 18 ноября на федеральной автодороге Курган – Тюмень.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Юрий Лысенко
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