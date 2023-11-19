Три человека, включая ребёнка, погибли в страшном ДТП с "Ладой" и КамАЗом под Ульяновском

В Николаевском районе Ульяновской области произошло столкновение "Лады" с КамАЗом, в результате погибло три человека, включая несовершеннолетнюю девочку. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего в Николаевском районе, в котором погибло три человека. По предварительной информации, около 18:30 (17:30 мск) на федеральной трассе М5 "Урал" у посёлка Нагорный Николаевского района водитель автомобиля "Лада-Гранта" (мужчина 1983 г.р.) совершил столкновение с движущимся в попутном направлении КамАЗом", — сообщили в ведомстве.

Водитель легкового автомобиля погиб в столкновении. Находившиеся с ним в салоне женщина 1987 г.р. и девочка 2010 г.р., к несчастью, тоже не выжили.