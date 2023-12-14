Воронежец умер в попытках откопать застрявшую машину из сугроба

Житель Воронежа скончался 13 декабря, откапывая застрявшую в снегу машину. Мужчине стало плохо на фоне физических нагрузок, и он упал замертво рядом с собственным автомобилем. Информация о происшествии появилась в соцсетях.

Трагедия произошла на улице Черняховского. По словам очевидцев, попытки дозвониться до экстренных служб с целью реанимировать погибшего не увенчались успехом. Благо неподалёку оказалась карета скорой помощи, однако врачи лишь зафиксировали смерть воронежца. В полиции факт подтвердили, однако конкретизировать случившееся не стали, сообщив лишь о назначении судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти.

В этот же день губернатор области Александр Гусев выразил сочувствие жителям региона, страдающим от обильных осадков. Он пожаловался, что сам добирается до работы вдвое дольше обычного. Дальше погодные условия будут лишь ухудшаться, предупредил чиновник, пообещав наладить работу по уборке снега.