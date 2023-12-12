Сугробы в Воронеже выросли в человеческий рост, и автомобили оказались в снежном плену Снежная стихия накрыла Воронеж, в городе начался транспортный коллапс 12 декабря, 09:10 Воронеж заносит снегом. Обложка © VK / Мой и твой Воронеж

Воронежскую область накрыла снежная непогода, в регионе в ближайшие два дня ожидаются сильные снегопады и порывы ветра до 18 метров в секунду. Жители делятся в Сети кадрами разбушевавшейся стихии.

Воронеж заносит снегом. Видео © VK / Мой и твой Воронеж

Автомобили утопают в сугробах, которые успевают моментально вырасти даже после очистки дорог спецслужбами. С перебоями ходит общественный транспорт, а на остановках выстроились громадные очереди. На кадрах горожане общими усилиями помогают машине скорой помощи преодолеть снежное препятствие, а во дворах жители сами толкают свои автомобили из сугробов.

Воронеж заносит снегом. Фото © VK / Мой и твой Воронеж

Воронеж заносит снегом. Фото © VK / Мой и твой Воронеж

Воронеж заносит снегом. Фото © VK / Мой и твой Воронеж

Как рассказали местные власти, воронежские службы готовы к оперативному реагированию на возможные последствия непогоды. Так, на дежурство вышли 249 бригад энергетиков, а к запуску готовятся 54 резервных источника электроснабжения для социальных объектов.

Ранее сообщалось, что в Москве сохранятся обильные снегопады, а в пятницу, 15 декабря, ожидаются рекордные осадки. Возможно, будет установлен суточный рекорд осадков за всю метеоисторию.

Авторы Татьяна Миссуми