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Сугробы в Воронеже выросли в человеческий рост, и автомобили оказались в снежном плену

Снежная стихия накрыла Воронеж, в городе начался транспортный коллапс

12 декабря, 09:10
<p>Воронеж заносит снегом. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/mtv36?w=wall-10889156_3207840&z=photo-10889156_457626295/wall-10889156_3207840" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мой и твой Воронеж</a></p>

Воронеж заносит снегом. Обложка © VK / Мой и твой Воронеж

Воронежскую область накрыла снежная непогода, в регионе в ближайшие два дня ожидаются сильные снегопады и порывы ветра до 18 метров в секунду. Жители делятся в Сети кадрами разбушевавшейся стихии.

Воронеж заносит снегом. Видео © VK / Мой и твой Воронеж

Автомобили утопают в сугробах, которые успевают моментально вырасти даже после очистки дорог спецслужбами. С перебоями ходит общественный транспорт, а на остановках выстроились громадные очереди. На кадрах горожане общими усилиями помогают машине скорой помощи преодолеть снежное препятствие, а во дворах жители сами толкают свои автомобили из сугробов.

Воронеж заносит снегом. Фото © VK / Мой и твой Воронеж

Воронеж заносит снегом. Фото © VK / Мой и твой Воронеж

Воронеж заносит снегом. Фото © VK / Мой и твой Воронеж

Воронеж заносит снегом. Фото © VK / Мой и твой Воронеж

Воронеж заносит снегом. Фото © VK / Мой и твой Воронеж

Воронеж заносит снегом. Фото © VK / Мой и твой Воронеж

Как рассказали местные власти, воронежские службы готовы к оперативному реагированию на возможные последствия непогоды. Так, на дежурство вышли 249 бригад энергетиков, а к запуску готовятся 54 резервных источника электроснабжения для социальных объектов.

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Ранее сообщалось, что в Москве сохранятся обильные снегопады, а в пятницу, 15 декабря, ожидаются рекордные осадки. Возможно, будет установлен суточный рекорд осадков за всю метеоисторию.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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