Москвичей предупредили об обильных снегопадах с кульминацией 15 декабря

В грядущую неделю в Москве сохранятся обильные снегопады, а в пятницу, 15 декабря, ожидаются рекордные осадки. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Осадки, за исключением пятницы, не будут носить экстремальный характер, но накопительный эффект к концу семидневки впечатлит. До воскресенья включительно, например, в Москве в осадкомеры в переводе на воду попадёт до 50–55 миллиметров, что составляет почти месячную норму", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Эксперт отметил, что особенно снежной будет пятница, когда за сутки в столице выпадет до 19–24 миллиметров осадков — около 40% месячной нормы. Такого 15 декабря, указал он, не было с 1966 года, когда метеорологи зафиксировали 17,3 миллиметра. Возможно, будет установлен суточный рекорд осадков за всю метеоисторию, подчеркнул синоптик.

По словам Тишковца, снегопады в столице прекратятся лишь к воскресенью. Он указал, что в середине декабря осадки подобной интенсивности и непрерывности в этом столетии наблюдались лишь однажды — в прошлом году. В целом же погода на неделе будет относительно мягкой и снежной, а русская зима, несмотря на глобальное потепление, "будет себя чувствовать комфортно и продолжит властвовать над Россией".