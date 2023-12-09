В Москве шестой день подряд продолжается серия суточных рекордов высоты сугробов

В Москве уже шестой день подряд продолжается серия суточных рекордов высоты снежного покрова, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, осадки в столице бьют показатели середины прошлого века.

"Несмотря на постепенное уменьшение снежного покрова, максимум которого был отмечен 5 декабря и составлял 37 см, уверенно превышаются рекорды далёкого 1952 года", — написал синоптик в своём телеграм-канале.

Вот и сегодня, 9 декабря, был обновлён очередной рекорд того же 1952 года, когда в Москве зафиксировали 27 сантиметров снега. Сегодня его высота составила 32 сантиметра.