Регион

Уведомления отключены

9 декабря, 13:14

В Москве шестой день подряд продолжается серия суточных рекордов высоты сугробов

Синоптик Леус: В Москве 9 декабря побит рекорд 1952 года по высоте сугробов

В Москве уже шестой день подряд продолжается серия суточных рекордов высоты снежного покрова, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, осадки в столице бьют показатели середины прошлого века.

"Несмотря на постепенное уменьшение снежного покрова, максимум которого был отмечен 5 декабря и составлял 37 см, уверенно превышаются рекорды далёкого 1952 года", — написал синоптик в своём телеграм-канале.

Вот и сегодня, 9 декабря, был обновлён очередной рекорд того же 1952 года, когда в Москве зафиксировали 27 сантиметров снега. Сегодня его высота составила 32 сантиметра.

Россиянам рассказали, как защититься от обморожения в мороз

Россиянам рассказали, как защититься от обморожения в мороз

Ранее Леус сообщил, что в Подмосковье впервые за текущий осенне-зимний период зафиксировали 20-градусные морозы. Речь идёт о Клине, где столбики термометров показали 21,8 градуса ниже нуля.

Обложка ©

АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Матвей Константинов
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров