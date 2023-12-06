В Подмосковье пришли первые 20-градусные морозы
Синоптик Леус: Первые 20-градусные морозы зафиксировали в Подмосковье
В Подмосковье впервые с начала осенне-зимнего сезона зарегистрировали 20-градусные морозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В подмосковном Клину минимум составил -21,8º — это вторые по силе декабрьские морозы в этом городе за последнее десятилетие, холоднее было только в декабре 2021 года, тогда мороз усиливался почти до -25º", — написал синоптик в своём телеграм-канале.
По его словам, сегодня, 6 декабря, "на погоду в столице будет оказывать влияние юго-западная периферия антициклона". В течение дня ожидается температура ниже климатической нормы на семь-восемь градусов. В Подмосковье температура опустится до -13 градусов, тогда как в Москве — до -10 градусов Цельсия.
Ранее Лайф писал, что в Якутске зафиксировали 50-градусные морозы. В ближайшие дни там может похолодать и до -55 градусов. В городе затруднено движение транспорта, а также отменяются рейсы в аэропортах. Школьники с 1-го по 11-й классы переведены на дистанционное обучение.
Михаил Метцель / ТАСС