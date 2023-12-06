В Подмосковье пришли первые 20-градусные морозы

В Подмосковье впервые с начала осенне-зимнего сезона зарегистрировали 20-градусные морозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В подмосковном Клину минимум составил -21,8º — это вторые по силе декабрьские морозы в этом городе за последнее десятилетие, холоднее было только в декабре 2021 года, тогда мороз усиливался почти до -25º", — написал синоптик в своём телеграм-канале.