В Якутске отменяют рейсы в аэропортах из-за тумана и 50-градусных морозов

Температура воздуха продолжает снижаться в Якутске. Сегодня, 5 декабря, столбики термометров показывают значение в -50 градусов Цельсия. А в ближайшие дни может похолодать и до -55 градусов.

В Якутске температура воздуха опустилась до -50 градусов. Видео © ТРК "Звезда"

На фоне морозных туманов в Якутске наблюдается затруднение движения транспорта. Видимость составляет не более 200–300 метров. Автомобилистам порекомендовали воздержаться от поездок по городу, сообщает телеканал "Звезда".

Кроме того, сильные морозы сказались и на работе аэропорта. По сообщению телеканала, авиагавань отменяет рейсы из-за плохой видимости.