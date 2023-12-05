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5 декабря, 11:31

В Якутске отменяют рейсы в аэропортах из-за тумана и 50-градусных морозов

Температура воздуха продолжает снижаться в Якутске. Сегодня, 5 декабря, столбики термометров показывают значение в -50 градусов Цельсия. А в ближайшие дни может похолодать и до -55 градусов.

В Якутске температура воздуха опустилась до -50 градусов. Видео © ТРК "Звезда"

На фоне морозных туманов в Якутске наблюдается затруднение движения транспорта. Видимость составляет не более 200–300 метров. Автомобилистам порекомендовали воздержаться от поездок по городу, сообщает телеканал "Звезда".

Кроме того, сильные морозы сказались и на работе аэропорта. По сообщению телеканала, авиагавань отменяет рейсы из-за плохой видимости.

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Ранее Лайф писал, что учащихся 9–11-х классов общеобразовательных учреждений Якутска перевели на дистанционное обучение в связи с сильными морозами. Накануне, 4 декабря, на дистанционку также перевели учеников 1–8-х классов. В некоторых районах республики температура опускалась до -57 градусов.

Обложка ©

VK / "Якутск"

Ян Поланин
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