В Якутске отменяют рейсы в аэропортах из-за тумана и 50-градусных морозов
Температура воздуха продолжает снижаться в Якутске. Сегодня, 5 декабря, столбики термометров показывают значение в -50 градусов Цельсия. А в ближайшие дни может похолодать и до -55 градусов.
В Якутске температура воздуха опустилась до -50 градусов. Видео © ТРК "Звезда"
На фоне морозных туманов в Якутске наблюдается затруднение движения транспорта. Видимость составляет не более 200–300 метров. Автомобилистам порекомендовали воздержаться от поездок по городу, сообщает телеканал "Звезда".
Кроме того, сильные морозы сказались и на работе аэропорта. По сообщению телеканала, авиагавань отменяет рейсы из-за плохой видимости.
Ранее Лайф писал, что учащихся 9–11-х классов общеобразовательных учреждений Якутска перевели на дистанционное обучение в связи с сильными морозами. Накануне, 4 декабря, на дистанционку также перевели учеников 1–8-х классов. В некоторых районах республики температура опускалась до -57 градусов.
VK / "Якутск"