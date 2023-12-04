Почти каждый второй россиянин меняет свои рабочие планы из-за снегопада

Большинство (59%) россиян сообщили, что снегопад не влияет на их рабочий день, однако есть те, кому такая погода портит все планы. Об этом пишет RT, ссылаясь на опрос, проведённый аналитиками.

Так, 16% респондентов подчеркнули, что при такой погоде у них ухудшается самочувствие и им тяжело приступить к выполнению задач. Кроме того, из-за снегопада 13% застревают в пробках, а 10% опаздывают на работу. При этом 6% были вынуждены отказаться от наземного транспорта, а 3% — перенести все встречи в онлайн-формат, 2% — даже командировку.

Эксперты уточнили, что меняют рабочие планы под погоду примерно 41% опрошенных: среди них 7% делают это, как только видят буйство стихии за окном, а десятая часть участников исследования постоянно следит за прогнозом.

"К тому, чтобы перестраивать свои планы из-за стихии, более склонны молодые люди в возрасте 18–24 лет (12%), а к тому, чтобы оставлять всё, как и задумывалось, наоборот, более склонно старшее поколение в возрасте 45–54 (64%) и 65+ (70%)", — отмечают аналитики.