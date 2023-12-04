Почти каждый второй россиянин меняет свои рабочие планы из-за снегопада
RT: 59% россиян заявили, что снегопад не влияет на их рабочий день
Большинство (59%) россиян сообщили, что снегопад не влияет на их рабочий день, однако есть те, кому такая погода портит все планы. Об этом пишет RT, ссылаясь на опрос, проведённый аналитиками.
Так, 16% респондентов подчеркнули, что при такой погоде у них ухудшается самочувствие и им тяжело приступить к выполнению задач. Кроме того, из-за снегопада 13% застревают в пробках, а 10% опаздывают на работу. При этом 6% были вынуждены отказаться от наземного транспорта, а 3% — перенести все встречи в онлайн-формат, 2% — даже командировку.
Эксперты уточнили, что меняют рабочие планы под погоду примерно 41% опрошенных: среди них 7% делают это, как только видят буйство стихии за окном, а десятая часть участников исследования постоянно следит за прогнозом.
"К тому, чтобы перестраивать свои планы из-за стихии, более склонны молодые люди в возрасте 18–24 лет (12%), а к тому, чтобы оставлять всё, как и задумывалось, наоборот, более склонно старшее поколение в возрасте 45–54 (64%) и 65+ (70%)", — отмечают аналитики.
Также опрос показал, что россияне чаще всего добираются до работы пешком (40%), на своей машине (34%), а также общественном транспорте (31%) и такси (10%). В исследовании приняли участие 2000 респондентов.
Как сообщал Лайф, прошедший 3 декабря снегопад в Москве стал самым сильным за 145 лет наблюдений. При этом непогода продолжила буйствовать и 4 декабря. Так, в московских аэропортах уже задержали или отменили более 70 рейсов из-за снегопада.
ТАСС / Сергей Карпухин