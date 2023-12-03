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3 декабря, 19:13

Воскресный снегопад в Москве стал самым сильным за 145 лет наблюдений

Вильфанд: В Москве выпало максимальное количество осадков за 145 лет наблюдений

Аномальный снегопад, который накрыл Москву в воскресенье, стал самым сильным для 3 декабря за 145 лет наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Москву засыпал аномальный снегопад. Видео © LIFE

"Сегодня установлен рекорд по количеству осадков в Москве для 3 декабря за 145 лет метеорологических наблюдений. Выпало 10,7 миллиметра [осадков] за 12 часов", — отметил он в беседе с ТАСС.

Метеоролог уточнил, что прошлый рекорд был зафиксирован в 1980 году — тогда выпало 9,4 миллиметра осадков.

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Мощные снегопады в столичном регионе стали причиной массовых аварий. Так, в Подмосковье на Новорижском шоссе не менее 20 автомобилей попали в ДТП. А впереди москвичей ждут сибирские морозы. По прогнозам синоптиков, самым холодным днём окажется пятница, 8 декабря. Температура воздуха опустится до минус 22 градусов.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов
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