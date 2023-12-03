В Москве побит суточный рекорд по осадкам 43-летней давности
Синоптик Леус: В Москве 3 декабря побит суточный рекорд по осадкам 1980 года
Суточный рекорд для 3 декабря по количеству выпавших осадков побит в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Лайф снял, как Москву засыпает аномальный снегопад. Видео © LIFE
"За всю историю наблюдений за погодой в столице 3 декабря ещё никогда не было столь снежным. К 18 часам в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало десять миллиметров осадков, что на 0,6 миллиметра больше, чем было в этот день в 1980 году", — подчеркнул эксперт в своём телеграм-канале.
Специалист добавил, что точное значение нового рекорда будет известно после 21:00. По предварительной информации, больше всего снега выпало в центре мегаполиса, на Балчуге, и в подмосковном Долгопрудном. По словам Леуса, на этих метеостанциях в осадкомеры попало одиннадцать миллиметров небесной влаги.
А ранее москвичей предупредили о надвигающихся морозах на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, самым холодным днём окажется пятница, 8 декабря. Температура воздуха опустится до минус 22 градусов.
Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова