В Москве побит суточный рекорд по осадкам 43-летней давности

Суточный рекорд для 3 декабря по количеству выпавших осадков побит в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Лайф снял, как Москву засыпает аномальный снегопад. Видео © LIFE

"За всю историю наблюдений за погодой в столице 3 декабря ещё никогда не было столь снежным. К 18 часам в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало десять миллиметров осадков, что на 0,6 миллиметра больше, чем было в этот день в 1980 году", — подчеркнул эксперт в своём телеграм-канале.

Специалист добавил, что точное значение нового рекорда будет известно после 21:00. По предварительной информации, больше всего снега выпало в центре мегаполиса, на Балчуге, и в подмосковном Долгопрудном. По словам Леуса, на этих метеостанциях в осадкомеры попало одиннадцать миллиметров небесной влаги.