Москвичам рассказали, когда в столице закончатся снегопады

Снег продолжит выпадать на территории Москвы до конца этой недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, далее уходящий циклон унесёт осадки из российской столицы.

Метеоролог отметил, что ночью столбики термометров в городе будут опускаться до минус семи градусов, тогда как днём температура может достигать четырёх градусов мороза. Порывистый ветер, который досаждал москвичам весь четверг, к первому зимнему дню успокоится.

"Такая погода характерна для конца декабря, так как температурный фон примерно на два градуса ниже нормы. В конце недели в Москве продолжит выпадать снег, хотя его интенсивность будет уже не такой большой", — рассказал Вильфанд NEWS.ru.