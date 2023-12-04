Свыше 70 рейсов задержано в аэропортах Москвы из-за сильнейшей метели
В московских аэропортах задержали или отменили более 70 рейсов из-за снегопада
Более 70 рейсов задержано или отменено в столичных аэропортах из-за обрушившейся на Москву и Подмосковье метели. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней столицы.
Пассажиры делятся в социальных сетях кадрами обстановки в аэропорту Шереметьево. Видео © t.me / "Кухня аэрофлота"
Согласно информации, в аэропорту Шереметьево задержано 34 рейса, а в Домодедово — 17 рейсов. Три рейса отменены. во Внуково — 13 рейсов задерживаются, в Жуковском задержано шесть рейсов.
Во Внуково ожидает вылета 13 рейсов, в Жуковском задержано шесть.
В минувшее воскресенье Москву накрыл аномальный снегопад, который стал самым сильным за последние 145 лет метеонаблюдений: выпало 10,7 миллиметра осадков за 12 часов. В частности, погода спровоцировала девять аварий на Новорижском шоссе в Москве, в которых столкнулись 20 автомобилей.
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