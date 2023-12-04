Свыше 70 рейсов задержано в аэропортах Москвы из-за сильнейшей метели

Более 70 рейсов задержано или отменено в столичных аэропортах из-за обрушившейся на Москву и Подмосковье метели. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней столицы.

Пассажиры делятся в социальных сетях кадрами обстановки в аэропорту Шереметьево. Видео © t.me / "Кухня аэрофлота"

Согласно информации, в аэропорту Шереметьево задержано 34 рейса, а в Домодедово — 17 рейсов. Три рейса отменены. во Внуково — 13 рейсов задерживаются, в Жуковском задержано шесть рейсов.