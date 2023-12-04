В Москве за сутки из сугробов вытащили около 200 грузовиков

За минувшие сутки дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) вызволил из сугробов 193 грузовика, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы. Там подчеркнули, что особенно сложная ситуация наблюдалась на МКАД и эстакадах, где грузовые машины скользили, не могли подняться в горку и даже застревали.

Столичный патруль ЦОДД всего за сутки вызволил из снежной ловушки около 200 фур. Видео © Telegram / Дептранс Москвы

На опубликованном ведомством видео — благодарные водители, которым помогли патрули. Один из них признался, что если бы не спасатели, то он бы остался в беде до утра.