В Москве за сутки из сугробов вытащили около 200 грузовиков
Дептранс Москвы: За сутки дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов 193 фуры
За минувшие сутки дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) вызволил из сугробов 193 грузовика, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы. Там подчеркнули, что особенно сложная ситуация наблюдалась на МКАД и эстакадах, где грузовые машины скользили, не могли подняться в горку и даже застревали.
Столичный патруль ЦОДД всего за сутки вызволил из снежной ловушки около 200 фур. Видео © Telegram / Дептранс Москвы
На опубликованном ведомством видео — благодарные водители, которым помогли патрули. Один из них признался, что если бы не спасатели, то он бы остался в беде до утра.
"Спасибо патрулю ЦОДД, что не оставили меня в беде. Думал, что останусь до утра, а так оттащили меня хоть до заправки. Буду ожидать эвакуатора", — сказал мужчина.
Напомним, в минувшие сутки Москву накрыл аномальный снегопад, который спровоцировал массовое ДТП на Новорижском шоссе, перенос матча РПЛ "Локомотив" — "Зенит" и задержал десятки рейсов в аэропортах. Лайф показывал, как город переживал непогоду, которая, к слову, стала рекордной — такого снега столица не видела последние 145 лет.
АГН "Москва"