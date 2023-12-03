"Не автобан, а кегельбан": Более 10 машин попали в ДТП в Москве из-за обильного снегопада

Обильный снегопад в Москве привёл к массовому ДТП. Как сообщает телеграм-канал Mash, авария произошла на Новорижском шоссе — там столкнулись свыше десятка автомобилей. При этом погибших и заблокированных, по предварительным данным, нет.

Обильный снегопад в Москве привёл к массовому ДТП на Новорижском шоссе. Видео © Telegram / Mash

"Просачиваемся как-то. Сзади меня машин, наверное, десять. Там не сильно [повреждено], бампера, фары. Тут жесть. Всех расколошматило. Не автобан, а кегельбан тут был. Крыло вырвало у "ауди". Морду разворотило", — делится один из водителей.