"Не автобан, а кегельбан": Более 10 машин попали в ДТП в Москве из-за обильного снегопада
В Москве на Новорижском шоссе произошло массовое ДТП из-за обильного снегопада
Обильный снегопад в Москве привёл к массовому ДТП. Как сообщает телеграм-канал Mash, авария произошла на Новорижском шоссе — там столкнулись свыше десятка автомобилей. При этом погибших и заблокированных, по предварительным данным, нет.
Обильный снегопад в Москве привёл к массовому ДТП на Новорижском шоссе. Видео © Telegram / Mash
"Просачиваемся как-то. Сзади меня машин, наверное, десять. Там не сильно [повреждено], бампера, фары. Тут жесть. Всех расколошматило. Не автобан, а кегельбан тут был. Крыло вырвало у "ауди". Морду разворотило", — делится один из водителей.
На данный момент образовалась пробка длиной в пять километров. Как сообщал метеоролог Евгений Тишковец в своём телеграм-канале, до утра понедельника, 4 декабря, в столице может выпасть треть месячной нормы осадков. Завтра сугробы в Москве вырастут с 19 до 28 сантиметров, что в четыре раза выше положенной нормы в начале зимы.
Ранее москвичей уже предупреждали о мощном снегопаде и метели в воскресенье. А на следующей неделе в столице ожидается похолодание до –20 °С.
Telegram / Mash