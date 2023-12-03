Регион

Уведомления отключены

3 декабря, 10:41

"Не автобан, а кегельбан": Более 10 машин попали в ДТП в Москве из-за обильного снегопада

В Москве на Новорижском шоссе произошло массовое ДТП из-за обильного снегопада

Обильный снегопад в Москве привёл к массовому ДТП. Как сообщает телеграм-канал Mash, авария произошла на Новорижском шоссе — там столкнулись свыше десятка автомобилей. При этом погибших и заблокированных, по предварительным данным, нет.

Обильный снегопад в Москве привёл к массовому ДТП на Новорижском шоссе. Видео © Telegram / Mash

"Просачиваемся как-то. Сзади меня машин, наверное, десять. Там не сильно [повреждено], бампера, фары. Тут жесть. Всех расколошматило. Не автобан, а кегельбан тут был. Крыло вырвало у "ауди". Морду разворотило", — делится один из водителей.

На данный момент образовалась пробка длиной в пять километров. Как сообщал метеоролог Евгений Тишковец в своём телеграм-канале, до утра понедельника, 4 декабря, в столице может выпасть треть месячной нормы осадков. Завтра сугробы в Москве вырастут с 19 до 28 сантиметров, что в четыре раза выше положенной нормы в начале зимы.

Появилось завораживающее видео пурги в Якутии, слишком свирепой даже для местных

Появилось завораживающее видео пурги в Якутии, слишком свирепой даже для местных

Ранее москвичей уже предупреждали о мощном снегопаде и метели в воскресенье. А на следующей неделе в столице ожидается похолодание до –20 °С.

Обложка ©

Telegram / Mash

Никита Осипов
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров