Появилось завораживающее видео пурги в Якутии, слишком свирепой даже для местных
Глава Якутии просит земляков сидеть дома из-за метели с порывами ветра до 30 м/с
Мощнейшая пурга обрушилась на Якутию, которой, казалось бы, не привыкать даже к самой суровой зиме. Видео завораживающе свирепой снежной бури опубликовал в официальном телеграм-канале глава региона Айсен Николаев.
Мощнейшая метель в Якутии. Видео © T.me / Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал
"Зима в Якутии — это всегда экстрим. На видео — Тикси, Булунский район, где сильнейшая пурга внесла свои коррективы в привычный уклад жизни. Порывы ветра достигают скорости 30 метров в секунду! Ещё на одном видео — Юрюнг-Хая, Анабарский улус, где также метёт снежная пурга. Всем жителям в такие дни советуют сидеть дома", — написал Николаев.
Он также отметил работу сотрудников коммунальных и энергетических служб, благодаря которой при любых погодных условиях исправно работают электросети и системы электроснабжения. Эти инфраструктуры жизненно важны для жителей Якутии, отметил глава региона и пожелал удачи коммунальщикам и энергетикам в их непростом труде.
В первой части ролика можно увидеть, что мужчина, одетый в тёплую спецовку, скользит под порывами ветра по снегу, словно конькобежец по катку. А во второй половине запечатлена настолько густая метель, что в ней едва различимы очертания домов и свет фонарей.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Саратове одиннадцатилетнюю девочку в сильную метель высадили из маршрутки. Как сообщает региональное управление СКР, у несовершеннолетней произошли проблемы с оплатой проезда по банковской карточке.