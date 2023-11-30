Появилось завораживающее видео пурги в Якутии, слишком свирепой даже для местных

Мощнейшая пурга обрушилась на Якутию, которой, казалось бы, не привыкать даже к самой суровой зиме. Видео завораживающе свирепой снежной бури опубликовал в официальном телеграм-канале глава региона Айсен Николаев.

Мощнейшая метель в Якутии. Видео © T.me / Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал

"Зима в Якутии — это всегда экстрим. На видео — Тикси, Булунский район, где сильнейшая пурга внесла свои коррективы в привычный уклад жизни. Порывы ветра достигают скорости 30 метров в секунду! Ещё на одном видео — Юрюнг-Хая, Анабарский улус, где также метёт снежная пурга. Всем жителям в такие дни советуют сидеть дома", — написал Николаев.

Он также отметил работу сотрудников коммунальных и энергетических служб, благодаря которой при любых погодных условиях исправно работают электросети и системы электроснабжения. Эти инфраструктуры жизненно важны для жителей Якутии, отметил глава региона и пожелал удачи коммунальщикам и энергетикам в их непростом труде.

В первой части ролика можно увидеть, что мужчина, одетый в тёплую спецовку, скользит под порывами ветра по снегу, словно конькобежец по катку. А во второй половине запечатлена настолько густая метель, что в ней едва различимы очертания домов и свет фонарей.