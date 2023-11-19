Девятилетний мальчик в Омске пошёл гулять в пургу и не вернулся

В Омске пропал девятилетний Мустафа Эльгашмамотов, который ушёл гулять во время сильного снегопада. Установлением местонахождения мальчика занимается полиция, которая просит местных жителей оказать содействие в поисках ребёнка.

По данным правоохранителей, юный горожанин покинул дом 18 ноября в 20:00, направившись по улице 20 лет РККА. С тех пор Мустафа не возвращался. С заявлением о розыске в УМВД обратились родители мальчика. Полицейские уже приступили к опросу родственников и друзей, а также к проверке мест его возможного появления.