Девятилетний мальчик в Омске пошёл гулять в пургу и не вернулся
Девятилетний мальчик потерялся в Омске после снегопада, ребёнка ищет полиция
Пропавший в Омске Мустафа Эльгашмамотов. Обложка © t.me / Омская полиция
В Омске пропал девятилетний Мустафа Эльгашмамотов, который ушёл гулять во время сильного снегопада. Установлением местонахождения мальчика занимается полиция, которая просит местных жителей оказать содействие в поисках ребёнка.
По данным правоохранителей, юный горожанин покинул дом 18 ноября в 20:00, направившись по улице 20 лет РККА. С тех пор Мустафа не возвращался. С заявлением о розыске в УМВД обратились родители мальчика. Полицейские уже приступили к опросу родственников и друзей, а также к проверке мест его возможного появления.
"Приметы Мустафы Эльгашмамотова: рост 130–140 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в чёрную куртку, чёрную шапку", — сказано в заявлении региональной полиции.
А в минувшую субботу удалось обнаружить тело пропавшего ранее 12-летнего жителя Ачинска Красноярского края. Ребёнка с ножевыми ранениями нашли в реке.