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18 ноября, 23:13

Девятилетний мальчик в Омске пошёл гулять в пургу и не вернулся

Девятилетний мальчик потерялся в Омске после снегопада, ребёнка ищет полиция

<p>Пропавший в Омске Мустафа Эльгашмамотов. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/omsk_police/2309" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Омская полиция</a></p>

Пропавший в Омске Мустафа Эльгашмамотов. Обложка © t.me / Омская полиция

В Омске пропал девятилетний Мустафа Эльгашмамотов, который ушёл гулять во время сильного снегопада. Установлением местонахождения мальчика занимается полиция, которая просит местных жителей оказать содействие в поисках ребёнка.

По данным правоохранителей, юный горожанин покинул дом 18 ноября в 20:00, направившись по улице 20 лет РККА. С тех пор Мустафа не возвращался. С заявлением о розыске в УМВД обратились родители мальчика. Полицейские уже приступили к опросу родственников и друзей, а также к проверке мест его возможного появления.

"Приметы Мустафы Эльгашмамотова: рост 130–140 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в чёрную куртку, чёрную шапку", — сказано в заявлении региональной полиции.

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Илья Пушкарев
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