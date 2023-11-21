В Саратове девочку высадили из маршрутки в метель, при этом трижды списали оплату

В Саратове следователи проверяют информацию о том, что одиннадцатилетнюю девочку в сильную метель высадили из маршрутки. Как сообщает региональное управление СКР, у несовершеннолетней произошли проблемы с оплатой проезда по банковской карточке.

О том, что девочку высадили из маршрутки из-за проблем с оплатой, рассказало издание "Версия Саратов". Инцидент произошёл в понедельник, 20 ноября. Как утверждает мама пострадавшей, деньги при этом были списаны с карты аж три раза.

"По данному факту организована доследственная проверка... Будет дана надлежащая правовая оценка деятельности транспортной компании по оказанию услуг по перевозке пассажиров", — указано в сообщении СУ СК России по Саратовской области.