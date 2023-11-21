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21 ноября, 08:02

В Саратове девочку высадили из маршрутки в метель, при этом трижды списали оплату

В Саратове следователи проверяют данные о высадке школьницы из автобуса в метель

В Саратове следователи проверяют информацию о том, что одиннадцатилетнюю девочку в сильную метель высадили из маршрутки. Как сообщает региональное управление СКР, у несовершеннолетней произошли проблемы с оплатой проезда по банковской карточке.

О том, что девочку высадили из маршрутки из-за проблем с оплатой, рассказало издание "Версия Саратов". Инцидент произошёл в понедельник, 20 ноября. Как утверждает мама пострадавшей, деньги при этом были списаны с карты аж три раза.

"По данному факту организована доследственная проверка... Будет дана надлежащая правовая оценка деятельности транспортной компании по оказанию услуг по перевозке пассажиров", указано в сообщении СУ СК России по Саратовской области.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Омске девятилетний мальчик пошёл гулять в пургу и пропал. По информации полицейских, ребёнок покинул дом вечером 18 ноября в 20:00. С тех пор он так и не вернулся.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Дарья Нарыкова
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