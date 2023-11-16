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15 ноября, 22:18

Автомобиль сбил двухлетнего ребёнка в центре Саратова

<p>Последствия ДТП в центре Саратова, где автомобиль сбил двухлетнего ребёнка и двух женщин. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/sarprokrf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Прокуратура Саратовской области</a></p>

Последствия ДТП в центре Саратова, где автомобиль сбил двухлетнего ребёнка и двух женщин. Обложка © VK / Прокуратура Саратовской области

В Саратове в среду случилось ДТП, в результате которого пострадал двухлетний ребёнок. Как передаёт в своём телеграм-канале начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин, это произошло в областном центре.

По его данным, авария случилась около 17:30 по местному времени (16:30 мск). Водитель Chevrolet наехал на пешеходов на улице Чапаева, расположенной во Фрунзенском районе.

"Двух женщин и двухгодовалого ребёнка с различными травмами госпитализировали в больницу", — заявил Юрин.

Жизни пострадавших ничего не угрожает. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ход проведения проверки находится на контроле прокуратуры города.

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Ранее Лайф писал, что в Барнауле водитель насмерть сбил восьмилетнюю девочку. Трагедия произошла, когда ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Алексей Соловьёв
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