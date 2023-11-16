Автомобиль сбил двухлетнего ребёнка в центре Саратова

В Саратове в среду случилось ДТП, в результате которого пострадал двухлетний ребёнок. Как передаёт в своём телеграм-канале начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин, это произошло в областном центре.

По его данным, авария случилась около 17:30 по местному времени (16:30 мск). Водитель Chevrolet наехал на пешеходов на улице Чапаева, расположенной во Фрунзенском районе.

"Двух женщин и двухгодовалого ребёнка с различными травмами госпитализировали в больницу", — заявил Юрин.

Жизни пострадавших ничего не угрожает. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ход проведения проверки находится на контроле прокуратуры города.