Автомобиль сбил двухлетнего ребёнка в центре Саратова
Последствия ДТП в центре Саратова, где автомобиль сбил двухлетнего ребёнка и двух женщин. Обложка © VK / Прокуратура Саратовской области
В Саратове в среду случилось ДТП, в результате которого пострадал двухлетний ребёнок. Как передаёт в своём телеграм-канале начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин, это произошло в областном центре.
По его данным, авария случилась около 17:30 по местному времени (16:30 мск). Водитель Chevrolet наехал на пешеходов на улице Чапаева, расположенной во Фрунзенском районе.
"Двух женщин и двухгодовалого ребёнка с различными травмами госпитализировали в больницу", — заявил Юрин.
Жизни пострадавших ничего не угрожает. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ход проведения проверки находится на контроле прокуратуры города.
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Ранее Лайф писал, что в Барнауле водитель насмерть сбил восьмилетнюю девочку. Трагедия произошла, когда ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.