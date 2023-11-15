"Девочка моя там лежит": Уральский блогер Александр Лещёв потерял молодую жену в страшном ДТП с автобусом
На Серовском тракте столкнулись автобус и грузовик, погибла жена блогера Лещёва
Уральский блогер Александр Лещёв стал вдовцом и теперь будет самостоятельно воспитывать дочку Алису. Фото © Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kiss5657
Блогер из Краснотурьинска Александр Лещёв потерял супругу Викторию в смертельной аварии на Серовском тракте под Верхней Пышмой. По данным региональной прокуратуры, водитель автобуса, в котором ехала Виктория, пошёл на обгон и врезался в грузовик. На месте ДТП работают следователи, МЧС и врачи.
На месте смертельной аварии, которая унесла жизнь Виктории Лещёвой, работают экстренные службы. Видео © SHOT
Кроме супруги блогера в аварии погиб водитель автобуса и пострадало ещё восемь человек. Убитый горем Александр Лещёв вышел на связь с подписчиками и рассказал, что специально уговорил избранницу пересесть на более безопасный, по его мнению, вид транспорта, но случилось непоправимое.
"Моя Вика погибла! Моя девочка, что я сделал? Она там лежит. Девочка моя лежит там. Что я Алисе скажу? Специально её на автобусе отправлял, чтобы на машинах не ездила, ведь это безопасно. Боже мой, боже мой", — поделился блогер у себя в соцсетях.
Погибшей жене уральского блогера было всего 28 лет. Фото © Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kiss5657
Ранее Лайф писал о ещё одной роковой аварии с автобусом. 7 ноября в красноярской больнице скончался получивший тяжёлые травмы пассажир легковушки, которую вынесло на встречную полосу прямо под колёса автобуса. Погибшим был игрок местного регбийного клуба "Красный Яр" 17-летний Назар Хлобозов.