"Девочка моя там лежит": Уральский блогер Александр Лещёв потерял молодую жену в страшном ДТП с автобусом

Блогер из Краснотурьинска Александр Лещёв потерял супругу Викторию в смертельной аварии на Серовском тракте под Верхней Пышмой. По данным региональной прокуратуры, водитель автобуса, в котором ехала Виктория, пошёл на обгон и врезался в грузовик. На месте ДТП работают следователи, МЧС и врачи.

На месте смертельной аварии, которая унесла жизнь Виктории Лещёвой, работают экстренные службы. Видео © SHOT

Кроме супруги блогера в аварии погиб водитель автобуса и пострадало ещё восемь человек. Убитый горем Александр Лещёв вышел на связь с подписчиками и рассказал, что специально уговорил избранницу пересесть на более безопасный, по его мнению, вид транспорта, но случилось непоправимое.

"Моя Вика погибла! Моя девочка, что я сделал? Она там лежит. Девочка моя лежит там. Что я Алисе скажу? Специально её на автобусе отправлял, чтобы на машинах не ездила, ведь это безопасно. Боже мой, боже мой", — поделился блогер у себя в соцсетях.

Погибшей жене уральского блогера было всего 28 лет. Фото © Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kiss5657