В Барнауле водитель насмерть сбил на пешеходном переходе восьмилетнюю девочку

На пешеходном переходе в Барнауле водитель Toyota Corolla насмерть сбил восьмилетнюю девочку. Сейчас правоохранители проводят проверку, отметили в пресс-службе главка МВД по Алтайскому краю.

Место, где водитель насмерть сбил восьмилетнюю девочку на переходе в Барнауле. Видео © Telegram / "Инцидент Барнаул"

"Водитель — мужчина 1990 года рождения, двигаясь по улице Аванесова, в районе дома № 77 совершил наезд на пешехода — восьмилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка от полученных травм скончалась", — отметили в ведомстве.

В соцсетях очевидцы делятся видео с места трагедии. На одном из них голос за кадром говорит, что сотрудники скорой помощи накрывают тело погибшей. Также неподалёку слышны женские крики — по некоторым данным, это могла быть бабушка, с которой девочка переходила дорогу.