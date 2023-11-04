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4 ноября, 20:45

В Самарской области водитель "нивы" сбил двух подростков, один из них погиб

<p>Кадры с места ДТП в Самарской области, где водитель сбил двух подростков. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/syskrsamara" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет по Самарской области</a></p>

Кадры с места ДТП в Самарской области, где водитель сбил двух подростков. Обложка © VK / Следственный комитет по Самарской области

В Шигонском районе Самарской области водитель сбил двух подростков, один из которых скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СКР.

Всё произошло в селе Малячкино на улице Набережной. По данным следствия, 31-летний водитель "нивы" сбил двух ребят, шедших по левому краю проезжей части.

"В результате происшествия один 15-летний пешеход погиб, а второй несовершеннолетний получил телесные повреждения. Подростку в настоящее время оказана необходимая медицинская помощь", — уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Похожее ДТП произошло ранее в селе Обильное Ставропольского края, где водитель "тойоты" насмерть сбил двух девочек-подростков на пешеходном переходе. Погибшим было 14 и 15 лет, одна из них скончалась на месте происшествия, другая умерла в больнице.

Анатолий Симоненко
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