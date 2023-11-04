В Самарской области водитель "нивы" сбил двух подростков, один из них погиб

В Шигонском районе Самарской области водитель сбил двух подростков, один из которых скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СКР.

Всё произошло в селе Малячкино на улице Набережной. По данным следствия, 31-летний водитель "нивы" сбил двух ребят, шедших по левому краю проезжей части.

"В результате происшествия один 15-летний пешеход погиб, а второй несовершеннолетний получил телесные повреждения. Подростку в настоящее время оказана необходимая медицинская помощь", — уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.