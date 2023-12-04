Синоптики рассказали, ждать ли в понедельник продолжения снегопада в Москве
В Москве в понедельник ожидается слабый снег и до минус семи градусов
С понедельника в Москве начнут крепчать морозы. Снегопады же пойдут на убыль из-за тыла уходящего циклона. О погоде на 4 декабря рассказали синоптики центра "Фобос".
"В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен слабый снег. Температура воздуха днём в мегаполисе -5…-7°, по области -4…-9°. Ветер западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт. ст.", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что до утра понедельника, 4 декабря, в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков. Сугробы в столице вырастут с 19 до 28 сантиметров, что в четыре раза выше положенной нормы в начале зимы. Прошедший же накануне снегопад в Москве стал самым сильным за 145 лет наблюдений. Кроме того, в городе был побит суточный рекорд по осадкам 43-летней давности. Непогода продолжает буйствовать и сегодня. Так, в московских аэропортах уже задержали или отменили более 70 рейсов из-за снегопада.
АГН "Москва" / Артур Новосильцев