Синоптики рассказали, ждать ли в понедельник продолжения снегопада в Москве

С понедельника в Москве начнут крепчать морозы. Снегопады же пойдут на убыль из-за тыла уходящего циклона. О погоде на 4 декабря рассказали синоптики центра "Фобос".

"В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен слабый снег. Температура воздуха днём в мегаполисе -5…-7°, по области -4…-9°. Ветер западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт. ст.", — говорится в сообщении.