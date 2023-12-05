В Якутске школьников перевели на домашнее обучение из-за 49-градусных морозов

Учащихся 9–11-х классов общеобразовательных учреждений Якутска перевели на дистанционное обучение в связи с сильными морозами. Об этом сообщает Управление образования городской администрации.

"5 декабря 2023 года актированный день для обучающихся девятых, десятых, одиннадцатых классов. Температура наружного воздуха в городе Якутске <...> минус 49 градусов. Актированный день объявляется на весь день, независимо от смены, организуется обучение с использованием дистанционных технологий", — говорится в сообщении.

Накануне, 4 декабря, на дистанционку в Якутске были отправлены учащиеся 1–8-х классов. Они пробудут на домашнем обучении до 8 декабря.

Примечательно, что сегодня, 5 декабря, в ряде населённых пунктов Якутии фиксировалось до минус 50 градусов по Цельсию. В местном Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что в Оймяконе температура достигла минус 57 градусов.