Жителям Колымы пообещали похолодание до минус 55

В Магаданской области температура воздуха понизится до минус 55 градусов, так как из соседней Якутии в регион направляются холодные воздушные массы. Об этом сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов ФГУП "Колымское УГМС" Марина Балдина.

"Морозная погода в центральных районах области сохранится ещё в течение трёх дней. В ночные часы ожидается минимальная температура -50...-55 градусов. 5–6 декабря на Охотском побережье также температура воздуха ожидается низкая. В пределах -25...-30 градусов", — отметила она в беседе с РИА "Новости".

По словам Балдиной, потеплеет в Магаданской области в четверг и пятницу, когда в регион придёт снежный циклон из КНР. Заместитель начальника Управления надзорной деятельности местного главка МЧС Александр Чайковский в свою очередь указал на всплеск пожаров во время морозов, которые связаны с использованием отопительных приборов. Он призвал осторожнее обращаться с этими устройствами и не оставлять их без присмотра.

На данный момент в центральных районах Колымы температура достигает 35 градусов ниже нуля. Некоторые перевозчики перенесли автобусные рейсы из Магадана в Сусуманский и Ягоднинский округа из-за морозов.