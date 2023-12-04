Зимний алгоритм: Начинающим водителям по пунктам объяснили, как завести машину в мороз Эксперт по безопасности Малышенко: Лучше заранее готовить авто к морозу и метели 4 декабря, 09:53 Как открыть и завести обледеневшую машину? Фото © freepik

Чтобы мороз и снегопад не застали автолюбителя врасплох, стоит изначально подготовить машину к плохой погоде. Таким советом поделился с читателями Лайфа преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко.

"Если знаете, что приближаются морозы и снегопады, на ночь приподнимите дворники — чтобы их не приморозило к стеклу. Не оставляйте в машине лопату, щётку и другой инвентарь, который может помочь с очисткой авто, либо имейте дома запасной комплект", — рекомендует эксперт.

Пытаясь открыть дверцу машины, не делайте резких, дёргающих движений, иначе ручка сломается и вместо работы вам придётся ехать в автосервис. Если дверца не открылась сразу, аккуратно прочистите стык между дверцей и корпусом от снега и льда, воспользовавшись щёткой и её колющим концом, советует наш собеседник.

Затем отогрейте промороженный замок: либо с помощью старого дедовского метода — зажигалки, либо используя размораживатель замков — сейчас он продаётся в виде тюбиков, шприцов и спреев, которые можно впрыснуть в скважину автозамка. Химический состав размораживателя растопит лёд и снег внутри (подобно тому, как это делают реагенты на асфальте).

Как только дверь открылась, заведите машину. Это нужно, чтобы автомобиль прогрелся. Пока автомобиль прогревается, очистите его от снега и наледи, обязательно помните про стёкла и зеркала. Прогрев машины нужен ещё и для того, чтобы лёд и снег, налипшие на вашу машину, подтаивали и отходили без применения силы, что позволит не травмировать покрытие эксперт Игорь Малышенко

Если прошёл большой снегопад, собеседник Лайфа рекомендует сразу расчистить пространство рядом с машиной. Действовать надо аккуратно, избегая ударов лопаты по шинам. Сразу создайте удобную для выезда колею, чтобы машина не буксовала, и — счастливого пути.

Ранее автоэксперты посоветовали россиянам воздержаться от поездок на личном транспорте в снегопад. Причина в том, что любой выезд — это дополнительная нагрузка для всех, поэтому лучшее решение — общественный транспорт. Но если уж выбрались за рулём, то лучше держать дистанцию, воздержаться от резких перестроений и резкого торможения.

Авторы Ольга Годуненко