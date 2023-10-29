Россиянам объяснили, как подготовить авто к зимнему сезону
Депутат Бабашов: Перед зимой нужно проверить тормоза автомобиля и обновить масло
Перед зимним сезоном важно проводить диагностику тормозной системы автомобилей, обновлять моторное масло и менять резину. Об этом заявил член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов. Он отметил, что водителям нужно некоторое время для адаптации к новым погодным условиям.
"Поскольку я живу в Крыму, где достаточно тепло, я "переобуваю" машину на зимнюю резину где-то в ноябре-декабре. Также перед зимой я обязательно меняю моторное масло, отправляю машину на диагностику ходовой и тормозной систем", — сказал Бабашов в беседе с "Газетой.ru".
Он добавил, что при эксплуатации автомобиля зимой также важно учитывать, что даже при температуре три градуса тепла на дорогах может образоваться наледь. Нужно помнить, что в этом случае есть опасность заносов.
Ранее автоэксперты рассказали о том, как правильно подготовить автомобиль к зимнему сезону. Самым главным этапом подготовки является замена летней резины на зимнюю. Также нужно проверить аккумулятор, уровень электролита и отсутствие загрязнения или следов окисления на клеммах.
Unsplash