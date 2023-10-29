Перед зимним сезоном важно проводить диагностику тормозной системы автомобилей, обновлять моторное масло и менять резину. Об этом заявил член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов. Он отметил, что водителям нужно некоторое время для адаптации к новым погодным условиям.

"Поскольку я живу в Крыму, где достаточно тепло, я "переобуваю" машину на зимнюю резину где-то в ноябре-декабре. Также перед зимой я обязательно меняю моторное масло, отправляю машину на диагностику ходовой и тормозной систем", — сказал Бабашов в беседе с "Газетой.ru".

Он добавил, что при эксплуатации автомобиля зимой также важно учитывать, что даже при температуре три градуса тепла на дорогах может образоваться наледь. Нужно помнить, что в этом случае есть опасность заносов.