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Регион
Опубликовано 29 октября 2023, 17:01

Россиянам объяснили, как подготовить авто к зимнему сезону

Депутат Бабашов: Перед зимой нужно проверить тормоза автомобиля и обновить масло

Перед зимним сезоном важно проводить диагностику тормозной системы автомобилей, обновлять моторное масло и менять резину. Об этом заявил член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов. Он отметил, что водителям нужно некоторое время для адаптации к новым погодным условиям.

"Поскольку я живу в Крыму, где достаточно тепло, я "переобуваю" машину на зимнюю резину где-то в ноябре-декабре. Также перед зимой я обязательно меняю моторное масло, отправляю машину на диагностику ходовой и тормозной систем", — сказал Бабашов в беседе с "Газетой.ru".

Шипы или липучка — какая зимняя резина лучше
Шипы или липучка — какая зимняя резина лучше

Он добавил, что при эксплуатации автомобиля зимой также важно учитывать, что даже при температуре три градуса тепла на дорогах может образоваться наледь. Нужно помнить, что в этом случае есть опасность заносов.

Ранее автоэксперты рассказали о том, как правильно подготовить автомобиль к зимнему сезону. Самым главным этапом подготовки является замена летней резины на зимнюю. Также нужно проверить аккумулятор, уровень электролита и отсутствие загрязнения или следов окисления на клеммах.

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Илья Суриков
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