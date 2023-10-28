Россиянам рассказали, как правильно подготовить машину к зиме

Поздней осенью автовладельцы начинают готовиться к зимнему сезону. Как правильно это сделать, в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказал автоэксперт Алексей Рузанов.

По его словам, самым главным этапом подготовки транспортного средства к холодам является замена летней резины на зимнюю. Он подчеркнул, что неважно, будут ли это шипованные или фрикционные шины, главное, чтобы они были по сезону. Эксперт отметил, что необходимо "переобуть" все четыре колеса, иначе на дороге может случиться беда.

"До сих пор случаются истории, когда на авто ставят разную резину: на одну ось зимнюю, на вторую — летнюю. В этом случае не только есть риск нарваться на штраф, но и водитель рискует безопасностью, теряется управляемость автомобилем", — рассказал собеседник издания.

Также Рузанов рассказал, что необходимо проверить аккумулятор, уровень электролита и отсутствие загрязнения или следов окисления на клеммах. Специалист сообщил, что не будет лишним оценить уровень масла, а жидкость в бачке омывателя заменить на "незамерзайку". В то же время не стоит забывать о том, что после посещения мойки зимой двери или багажник машины могут примёрзнуть.

"Поэтому стоит заблаговременно нанести на все резиновые уплотнители специальную смазку из силикона. Замки также можно заранее обработать. Купите специальные размораживатели и залейте в замочные скважины", — заключил Рузанов.