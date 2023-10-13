Автовладельцам перечислили минимум, который всегда должен быть в багажнике зимой

Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал телеканалу "Звезда", что положить в машину зимой и какие привычки нужно исключить из зимней езды. Сперва специалист посоветовал разобрать багажник с лета и положить туда только то, что будет полезно в холодное время года, например лопату или смазку для уплотнителя.

"Обязательно в багажнике нужно возить запасную баклажку зимней стеклоомывающей жидкости. Советую именно метанольную. Она гораздо лучше изопропиловой, на любом морозе вас не подведёт, и от неё нет запаха", — подчеркнул эксперт.

Колодочкин посоветовал возить в багажнике тёплую одежду, а также проверить состояние аккумулятора. Он рассказал, что в машине не будут лишними тряпки. Они, по словам эксперта, могут пригодиться в совершенно разных ситуациях. Он дополнил, что незаменимая вещь в машине — зарядка для смартфона.

Эксперт напомнил, что зимой водителям нужно отказаться от летних привычек вождения: резкой езды, грубых стартов и торможений.