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13 октября, 14:58

Автовладельцам перечислили минимум, который всегда должен быть в багажнике зимой

Автоэксперт Колодочкин: Метанольная жидкость не подведёт на морозе

Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал телеканалу "Звезда", что положить в машину зимой и какие привычки нужно исключить из зимней езды. Сперва специалист посоветовал разобрать багажник с лета и положить туда только то, что будет полезно в холодное время года, например лопату или смазку для уплотнителя.

"Обязательно в багажнике нужно возить запасную баклажку зимней стеклоомывающей жидкости. Советую именно метанольную. Она гораздо лучше изопропиловой, на любом морозе вас не подведёт, и от неё нет запаха", подчеркнул эксперт.

Колодочкин посоветовал возить в багажнике тёплую одежду, а также проверить состояние аккумулятора. Он рассказал, что в машине не будут лишними тряпки. Они, по словам эксперта, могут пригодиться в совершенно разных ситуациях. Он дополнил, что незаменимая вещь в машине — зарядка для смартфона.

Эксперт напомнил, что зимой водителям нужно отказаться от летних привычек вождения: резкой езды, грубых стартов и торможений.

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Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, что долгосрочная служба автомобиля зависит от стиля вождения, и предупредил россиян о заговоре производителей машин. По его словам, раньше автомобили делали неубиваемыми, а сейчас детали для машин изготавливаются на определённое время, после чего машина начинает сыпаться.

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ТАСС / Алексей Филиппов

Александра Мышляева
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