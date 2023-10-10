Автоэксперты озвучили оптимальные сроки смены летней резины на зимнюю

Менять летнюю резину на зимнюю в разных регионах нужно в разное время. Об этом "Царьграду" рассказал автоэксперт Дмитрий Афонин.

В первую очередь время смены резины зависит от климата в регионе. Во вторую — от места эксплуатации (холмистой, гористой местности и так далее). Не менее важно, как владелец использует машину: ездит только по городу или выезжает за его пределы.

"По закону зимняя резина должна быть установлена на транспортном средстве с 1 декабря", — уточнил Афонин.

В данном вопросе эксперт посоветовал ориентироваться по погоде. Так, если среднесуточная температура держится в пределах +5 градусов, значит, скоро могут начаться заморозки. В этом случае лучше перестраховаться и поменять шины заранее. Специалист также напомнил, что колесо на диске нужно хранить лёжа. А если покрышка разута, то стоя.

По словам гендиректора компании "Мой автопрокат" Дмитрия Матвеева, выбор резины зависит от того, сколько денег готов потратить автолюбитель. Кроме того, на фоне менее доступных японских и итальянских шин специалист посоветовал выбирать белорусские и китайские изделия. В том числе он назвал хорошей марку Yokohama российского производства. По его словам, иногда можно брать б/у резину из Европы, где дороги лучше, а износ резины не превышает 15%.

Он также обратил внимание, что на гористой местности при снижении температуры окружающей среды резина может терять свойства и не давать нужного эффекта в управляемости, торможении и зацепе. К тому же в городе температура выше, чем при выезде на трассу.

В свою очередь, ведущий специалист по связям с общественностью компании "Колёса даром" Андрей Молодовский рассказал, что есть универсальный фактор, указывающий на необходимость менять резину. По его словам, в таком случае на улице от трёх до пяти дней дневная температура воздуха не должна превышать семи градусов. Также при замене резины нужно помнить о предварительной обкатке шин, особенно шипованных. Это делается при максимальной скорости 60–70 километров в час на протяжении 500–1000 километров.