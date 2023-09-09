Для россиян после ухода производителя шин Nokian появилась приятная новость

После ухода из России финского производителя шин Nokian некоторые модели подешевели примерно на 12%. Кроме того, их по-прежнему делают на заводе под Санкт-Петербургом, однако теперь под другим названием — Ikon Tyres. Как отмечает телеграм-канал SHOT, комплект Nokian Nordman 7 в ряде магазинов стал дешевле почти на четыре тысячи рублей по сравнению с 2022 годом.

После ухода из РФ Nokian Tyres некоторые модели шин подешевели на 12%. Видео © Telegram / SHOT

Напомним, что ранее компания Nokian Tyres ушла из РФ, продав российский бизнес "Татнефти". В результате бренд получил название Ikon, а импортные шипы в резине сменились на инновационные "бабочки". При этом изменения коснулись и модельного ряда. Возобновилось производство модели Nordman 5, но закрылась премиальная серия Hakkapeliitta — финны не оставили форму для производства, однако российские специалисты обещают в 2024 году создать альтернативу. Сейчас найти шины со старыми логотипами можно — это остатки, которые стали стоить дешевле.

После ухода из РФ Nokian Tyres некоторые модели шин подешевели на 12%. Фото © Telegram / SHOT

На снижение цены оказала влияние стабилизация рынка. Так, параллельный импорт наладился, а поставка компонентов, например каучука, устаканилась. Продавцы шинных центров рассказали, что комплект хорошей отечественной зимней резины можно подобрать за 25–30 тысяч рублей. Причём китайские аналоги обойдутся на 20% дешевле, однако они пока не пользуются особым спросом.

Важно не забывать и про сезонное подорожание. В общей сложности ожидается три волны: первая начнётся через неделю, вторая — 1 октября, а третья — с первым снегом и заморозками. При этом найти импортную резину, в частности Michlein и Continental, ещё можно, но по индивидуальному заказу из-за рубежа, стоит это до 100 тысяч рублей, причём гарантии от производителя не будет.

"Шины чуть-чуть подешевели после того безумного взлёта, когда был скачок такой. Цены зависят от многого: от стоимости сырья, курса валют. Потому что сырьё (значительная часть) импортируется, поскольку в России нет натурального каучука, а без него невозможно сделать шины", — отметила представитель завода Ikon Tyres во Всеволожске Ленинградской области Елена Кустова.

Консультант интернет-магазина Ikon Tyres Владимир подчеркнул, что характеристики шин остались теми же — производятся они на том же оборудовании, применяется та же "рецептура" приготовления резиновой смеси.