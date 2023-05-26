Стало известно, кому Michelin продала российский бизнес

В итоге дистрибьютор получил принадлежавшие Michelin шинный завод в Подмосковье и фирму "Камсо Си-Ай-Эс", которая занимается продажей шин и гусениц для спецтехники. В компании также уточнили, что "Пауэр интернэшнл-шины" является партнёром Michelin и одним из ключевых поставщиков шин, представленным по всей России. Новый владелец бизнеса сохранит 250 рабочих мест, в основном на заводе.