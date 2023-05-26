Стало известно, кому Michelin продала российский бизнес
Michelin продала российский бизнес дистрибьютору "Пауэр интернэшнл-шины"
Французский производитель шин Michelin продал российский бизнес дистрибьютору "Пауэр интернэшнл-шины", сообщает пресс-служба компании. При этом сумма сделки не раскрывается.
В итоге дистрибьютор получил принадлежавшие Michelin шинный завод в Подмосковье и фирму "Камсо Си-Ай-Эс", которая занимается продажей шин и гусениц для спецтехники. В компании также уточнили, что "Пауэр интернэшнл-шины" является партнёром Michelin и одним из ключевых поставщиков шин, представленным по всей России. Новый владелец бизнеса сохранит 250 рабочих мест, в основном на заводе.
"Осознавая тот факт, что не весь персонал может быть принят "Пауэр интернэшнл-шины", компания Michelin позволила желающим уйти из компании на хороших условиях", — говорится в сообщении.
Лайф напоминает, что компания Michelin приостановила экспорт и производство шин в РФ в марте 2022 года. А в июне она продала российские активы топ-менеджменту и ушла из страны.
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